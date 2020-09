El Comité de Emergencia resolvió el retorno de los controles estrictos en las rutas y avanzar con el cobro de multas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este martes, tras la concreción de un encuentro entre las partes que integran el Comité de Emergencia Municipal, el intendente de Rawson, Damián Biss, anunció que habrá una fuerte presencia en las rutas 7, 25 y 1, con la afectación de inspectores de tránsito, en conjunto con la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, con especial hincapié durante los fines de semana.

Las definiciones se lograron durante la reunión de la cual el intendente capitalino fue parte a través de la plataforma Zoom, con la presencia en el Centro Cultural “José Hernández” del resto de los referentes del Comité de Emergencia: Policía de Chubut, la titular del Juzgado de Faltas de Rawson, Bomberos Voluntarios, representantes de la Cámara de Industria y Comercio, autoridades sanitarias, fuerzas de seguridad nacionales, integrantes del gabinete municipal, concejales.

El intendente capitalino puntualizó: “No podemos permitir que vuelva a pasar lo que ocurrió puntualmente el domingo en Playa Unión, donde hubo aglomeración de personas, muchos sin tapaboca y sin cumplir con el distanciamiento social”.

Biss dijo que “nos preocupa muchísimo lo que pasó este fin de semana” y si estas medidas que se tomaron no son suficientes “analizaremos nuevas restricciones”.

“Sabemos que la medida de aislamiento se extendió más de lo esperado y esta situación genera molestias en el vecino, pero es la única manera de cumplir con los pedidos que nos solicitan desde el área de salud”, señaló el intendente capitalino.

Están vigentes reglamentaciones establecidas en el último DNU provincial -que se prorrogó-, y establece que no están permitidas las reuniones sociales ni familiares, la no permanencia de personas en espacios públicos, el respeto del distanciamiento social y la utilización del tapaboca. Además no está permitida la circulación entre ciudades por lo que “no entendemos cómo el fin de semana hubo gente de ciudades vecinas en la costa”, señaló Biss.

Multas

Para avanzar en aspectos de control y prevención, la Municipalidad de Rawson organizó una capacitación que estará a cargo de la Jueza de Faltas, Silvia Bustos, con destino a los inspectores, y para afianzar aspectos sobre la confección de multas. “Vamos a emitir una resolución para ampliar el alcance de las multas económicas ya previstas, no solo a las personas que no utilicen barbijos como lo establece la actual ordenanza, sino que también sancione el no cumplimiento de otras normas como la falta de distanciamiento social, entre otros”, adelantó Biss.

Hasta el momento “si bien apelamos a la responsabilidad social individual, vemos que no alcanza, porque mucha gente no acata las normativas presentes como el uso del tapaboca, el distanciamiento social, la no concreción de reuniones sociales, etc.” dijo Biss y agregó que “por ello, junto al comité vamos a avanzar en el cobro de multas económicas ya que no podemos permitir que esto siga ocurriendo porque vamos a perder las condiciones sanitarias actuales de la ciudad”.

Día de la Primavera

En torno de la llegada del 21 de septiembre, Día de la Primavera, se apelará a la toma de conciencia de los padres de los menores para la no concreción de reuniones sociales en viviendas particulares y además habrá fuertes controles.

Todos los sectores presentes coincidieron en el trabajo conjunto para que no se repita la situación de este último fin de semana en Playa Unión. Finalmente, el intendente de la capital provincial adelantó que habrá una próxima reunión entre la Policía del Chubut, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Defensa civil, y la Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana.