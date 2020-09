El Bolsón: Comité de Emergencia Municipal pide a la sociedad más conciencia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Conocidos los últimos números de casos positivos de coronavirus en El Bolsón desde el comité de emergencia municipal piden a la sociedad más conciencia al momento de reuniones sociales y mantener las medidas de seguridad, “tenemos que prestar especial atención dentro de todas cosas que nos informan salud que ya hay niños y jóvenes positivos, tenemos que ver desde nuestro rol de padre a qué lugares estamos exponiendo a nuestros hijos y a los adultos mayores que son los principales grupos de riesgo”, sostuvo Romairone.

El director de defensa civil municipal de Leandro Romairone explicó la situación que está atravesando nuestra localidad, » en principio los números giran en función tal vez un cambio de tiempo y la velocidad de información que genera estos diferentes momentos desde que se producen los datos hasta que se da la información pública y por ahí sale esta diferencia es que como bien decía rondan entre los 25 a los 28 casos positivos que son los números que informó la directora del hospital y que lógicamente son dinámicos”, explico Romairone.

Los datos de hoy reflejan la situación de hace 5 días

Seguidamente agregó que lo que tenemos que hay que tener en claro es que los números que se miden hoy son el resultado de conductas y de hechos que sucedieron días atrás 5,8 o 10 días, es el rango en el que nos ubican las autoridades de salud, entonces hay que tener en cuenta que la conducta que adoptemos hoy a nivel social va a tener impacto en los próximos días y que todavía falta que nos enteremos de cuál fue el comportamiento en los últimos 3,5,7 días y citó en cantidad de días sólo para que para que nos pongamos en contexto, “digo no son estrictos los números sino para que tengamos esta noción de tiempo y luego a medida que se fueron acumulando casos se pudo hacer un análisis estadístico, la autoridad de salud nos compartió Cuáles son los parámetros de la dinámica de los contagios”.

Alarma la cantidad de contactos de cada positivo

Del análisis realizado por el área de salud se desprende un dato alarmante que es la cantidad de contactos que tiene cada caso positivo, explicó Romairone del cual se desprende que de cada caso positivo hay al menos 20 contactos estrechos sostuvo y agrego, “cuando hablamos de que no se cumple distanciamiento, estamos hablando de uso de barbijo, los dos metros de distancia y las medias que todos conocemos, no compartir mates, no compartir utensilios, el distanciamiento social y mucho menos las reuniones sociales, reuniones familiares esto que ahora no podemos medir en términos objetivos”.

Los nexos y los jóvenes en espacios abiertos

Mas adelante el funcionario explico que el problema en su momento eran los nexos tenían que ver con situaciones de viaje todavía, todavía existen de hecho, pero sin embargo la mayoría de los casos medidos y observados tienen que ver con reuniones sociales con el descuido de las medidas de precaución o de distanciamiento en el ámbito laboral y las reuniones sociales, en este sentido Romairone fue contundente, “sobre todo los jóvenes en espacios abiertos ya tenemos que prestar especial atención dentro de todas cosas que nos informan salud que ya hay niños y jóvenes positivos, entonces tenemos que ver desde nuestro rol de padre a qué lugares estamos exponiendo a nuestros hijos y a los adultos mayores que son los principales grupos de riesgo”.

Marchas

Consultado puntualmente si las marchas realizadas influyeron en el alto números de casos positivos sostuvo “No tenemos conocimiento dada evaluación estadística en particular, es decir habría que analizar los números desde esa perspectiva y no es algo que se haya comentado, no es algo que se le ha depositado especial atención, sí es un indicador clave que ya vienen tiempos anteriores, primero con un paciente pediátrico y luego la evolución y se sumaron casos de adolescentes y jóvenes que ya nos saca de contexto de decir, –se contagia por que iba a tal ciudad y volvía– o sea estamos hablando de cosas que tenemos a la vuelta de la esquina”, enfatizo.