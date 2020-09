El Bolsón: Anses firmará convenios con los municipios de la región

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo confirmó el titular de la Udai del Anses El Bolsón Leandro García, “estos convenios de colaboración mutua van a ser de mucha ayuda tanto para la gente como para el personal municipal y la Anses”, además confirmó que se trabaja en los proyectos que firmaron el presidente Alberto Fernández y la gobernadora Arabela Carreras sobre aportes económicos para las víctimas de violencia.

García recibió los medios de comunicación y primeramente se refirió a que en la nación 10 millones de argentinos recibieron la ayuda del IFE, «esto no deja una doble lectura, uno de que hay mucha gente que tiene problemas para resolver su situación económica, entonces se denota una gravedad muy importante en la estructura social, la estructura productiva de la Argentina. A nivel nacional cerca de 10 millones de personas se anotaron en el IFE y lo que habíamos dicho en su momento y esto alumbra una situación dramática en la economía argentina, no sólo por los desequilibrios que ya se acumulaban durante la gestión de Macri sino por lo que vino a ser la pandemia que agravó mucho mala situación social y económica”, explicó el titular de la Udai.

Lo bueno es que hay un estado que se ocupa de los sectores más vulnerables de la población que puso el ojo ahí, que hizo un aporte muy importante priorizando las necesidades de los argentinos y argentinas y que esto permitió de alguna manera amortiguar la crisis que hubiera sido mucho más grave si no hubiera estado el IFE, “esto habla que un cuarto de la argentina hoy este cobrando esto habla de un cuarto de la población que no tiene empleo o es beneficiario de asignaciones universales o trabaja de manera no registrada, es decir está en el sector más precario de la economía y ese sector es el que hay que mirar con mucha atención para empezar a recomponer la estructura económica y la argentina post pandemia”.

Sobre los programas que se implementaran detalló: “hay algunos programas ya como el programa potenciar, como programa para jóvenes con emprendimientos que ya se lanzó para jóvenes hasta 30 años que se le financia maquinaria, es decir, hay una batería de programas que ya se están largando, pero me parece que es el sector atender”, explicó García.

Para las víctimas de violencia

Más adelante y en relación al programa Acompañar destaco su creación, “Justamente la gobernadora lo lanzó con el presidente por qué es un programa que requiere mucha articulación entre estado nacional provincial y municipal que requiere que tanto del municipio como la provincia logré hacer los informes correspondientes de cuáles son las víctimas de violencia de género en la región y el Anses va a financiar con un importe mensual”.

Sobre el monto que percibirían las victimas García detallo “es el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, será por varios meses para que esa persona que obviamente se ve afligida por la violencia de género también, se ve afligidos por la violencia económica porque muchas de las veces no quieren denunciar porque se queda sin sustento para sobrevivir y queda dependiendo justamente quien la violenta”.

«Este programa nacional es un fuerte respaldo para las mujeres que están en situación de violencia y necesitan encontrar un camino de salida a esa situación. Es fundamental acompañar económicamente a las mujeres en situación de violencia», manifestó García.