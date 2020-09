Dueños de peloteros piden una ayuda “urgente” al Municipio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A través de las redes sociales, los propietarios de peloteros y salones de fiestas mostraron su preocupación extrema por la situación que atraviesan desde el mes de marzo cuando dejaron de trabajar como consecuencia de la pandemia. Hasta el momento, las autoridades municipales no les dieron una respuesta y el futuro es incierto.

Este miércoles, en su cuenta de Facebook una de las propietarias de un pelotero de la ciudad comentó la difícil situación que atraviesa desde el mes de marzo a la fecha.

“Ya no damos para más gente esta pandemia no fue culpa nuestra estamos sin trabajar del día 13/03/20 nos golpea a todos pero a nosotros nadie no ayuda …si cerras te cargas a la gente sino seguís generando solo deudas no nos dejar trabajar de nada en los locales ni nos dan ayuda como es el tema a quien se reclama al que le moleste lo lamento cada persona que tiene un local invirtió para ello no para fracasar pero nadie ve nuestro lado …?.

Luego continúa “ya es insoportable esta situación presentamos proyectos y nadie nos da bola, me hago cargo, ya vendí de todo para poder pagar 1 mes de alquiler 48.300 pesos y sigo en la misma situación para pagar un mes más”.