Dueños de gimnasios y escuelas de danzas protesta por las restricciones

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Algunos dueños de gimnasios y de escuelas de danzas se manifestaron en el centro. Este miércoles irán al municipio. Pedirán que el cierre solo sea por 7 días o que se vuelva a Fase 1.

“Todos los profes a sumarse. No puede ser que los bares estén abiertos y nosotros cerremos por 14 días. ¡Basta de abusos! ¡Tengan un poco de coraje y no tengan miedo y a sumarse!”. Ese fue el mensaje del profesor Carlos Salfo a sus colegas para alentar una reunión en la plaza de la Escuela 83 para pedir que los gimnasios y escuelas de danzas no cierren por dos semanas, tal como estableció el Ministerio de Salud para evitar un colapso sanitario en terapia intensiva, cuya capacidad está colmada.

La concentración comenzó a las 17 con la llegada de distintos profesores y dueños de gimnasios con carteles, bombos y banderas argentinas.

“Pareciera que los culpables del coronavirus somos los gimnasios. Nos van a multar con 100 mil pesos si no cerramos. Nadie tiene ese dinero. Llamamos y propusimos que cerremos por una semana. No es lo mismo cerrar una semana que quince días. O volvemos todos a Fase 1 o no vuelve nadie”, sostuvieron.

“¿Por qué tenemos que cerrar nosotros cuando nadie cierra? ¿Por qué hay que cerrar? Que nos digan cuántos se contagiaron en un gimnasio. Estamos cansados porque no ganamos un mango y encima tenemos que negociar”, cuestionaron.

“La única idea que tienen es abrir o cerrar. En marzo cerramos porque éramos los culpables del Coronavirus en Argentina. Un mes abrieron los gimnasios. Muchos no pudieron retomar. Hay 15 centros de danzas que no abrieron”, criticaron en la plaza de la Escuela 83.

Es por eso que los dueños de los gimnasios y escuela de danzas aseguraron que volver a cerrar las puertas de sus locales significaría “trabajar en la ilegalidad, como pasó en Rada Tilly”.

Consideran que “lo que debería hacer el Estado es llamarnos y negociar. No nosotros a ellos. Estamos bancando todo nosotros. Nos estamos cargando la pandemia al hombro”.

En este sentido, sostuvieron que “esto lo sacamos a flote todos o no cierra nadie”. Mañana, miércoles, se volverán a manifestar buscando una solución.