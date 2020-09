Descartaron 32 testeos de Covid-19 en Trelew

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Anoche al cierre de esta edición dieron negativo los 32 testeos de Covid-19 realizados en Trelew, y no surgió ningún caso nuevo, según confirmaron fuentes del Hospital Regional. Además, se constató que uno de los dos pacientes internados en terapia intensiva no tiene Covid-19, sino que se trata un virus de la familia coronavirus. Este paciente no computa en las estadísticas como portador de Covid-19.

De esta manera, en Trelew actualmente son 16 los casos activos de Covid-19, de los cuales 14 son ambulatorios, uno está internado en el hospital con respirador y el otro está en un centro intermedio. Las autoridades sanitarias están siguiendo a 100 contactos estrechos de pacientes positivos de Covid.

El fin de semana, Trelew alcanzó la cifra récord con 17 casos activos de Covid, de los cuáles anoche uno fue descartado. Esta escalada sostenida de casos despertó preocupación en el intendente Adrián Maderna, quien definió la llegada de la primavera como un «momento crucial», para evitar que se disparen los contagios.

También el director asociado del Hospital, Matías Castiñeira, se mostró muy preocupado por este récord de casos positivos.

Ayer en el Día de la Primavera en Trelew se frenó esta escalada en casos, lo que trajo esperanza a las autoridades sanitarias de que se puede aplanar la curva ascendente de contagios que se venía dando en las últimas semanas. En diálogo con la prensa, Castiñeira se mostró preocupado por la cantidad de contactos estrechos que hay en Trelew, que llegaron a 100.

RECAUDOS EN DOLAVON

Según el último parte oficial, ayer en Gaiman se reportaron cuatro nuevos casos de Covid-19, que son contactos estrechos del primer caso detectado el fin de semana en la localidad valletana.

A raíz de estos casos en Gaiman, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, reforzará los controles; desde la gestión recordaron que es obligatorio el uso de tapabocas en la vía pública y bancos, supermercados, almacenes, estaciones de servicio, transporte público de pasajeros, remises y locales comerciales en general incluyendo restaurantes, confiterías y gimnasios. Desde la gestión de Bowen ratificaron que multarán a aquellos vecinos que incumplan las medidas preventivas.

Por otro lado, en Puerto Madryn reportaron 35 nuevos casos de Covid-19, de los cuales seis tienen nexo y 29 se investiga el origen. En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se confirmaron 94 casos, de los cuales siete son personal de salud.