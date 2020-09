DEA chubutense: ¿Massoni le bajó el pulgar al “Tero” Gómez?

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Hasta hace unos días eran el uno para el otro y el actual subjefe de Policía la única persona con posibilidades ciertas de dirigir la agencia antinarcóticos que quiere crear el polémico ministro de Seguridad. Es más, Massoni siempre hizo caso omiso a las críticas que le han llovido de todos lados cuestionando al controversial Gómez Ocampo. Pero ahora, parece que las cosas han cambiado.

El otro día, en una entrevista que le hicieron en Comodoro al polémico funcionario, le preguntaron sobre si pensaba designarlo a Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo, actual subjefe de la Policía, al frente de la Unidad Antinarcóticos, a lo que Massoni respondió que por el momento no había nada concreto.

Después, le consultaron sobre las fotos en las que aparece “El Tero” Gómez con su amigo, el narcotraficante Omar “El Cura” Segundo, actualmente condenado a 9 años de prisión por traficar más de 100 kilos de cocaína y el ministro de Seguridad de la provincia, contestó: “El tema de las fotos me tiene muy sin cuidado”, e insistió después en relación a la Jefatura de la DEA chubutense: “No hay nada firme. No hemos tomado ninguna determinación, no existe la agencia y por el momento no podemos tomar determinaciones de quién la va a ocupar”.

Agregó finalmente, poniendo más dudas sobre Gómez Ocampo: “Lo que sí vamos a hacer, es buscar a la mejor persona para que lleve adelante el proyecto”.

Puede que Massoni se haya dado cuenta que es poco serio y contraproducente poner al amigo de un narco al frente de un organismo que debería luchar contra el narcotráfico.

A propósito del “Tero” Gómez, algunos en el Poder Judicial aseguran que es muy probable que termine desembarcando ahí, si un íntimo amigo de él llegara a ocupar un altísimo cargo en la Justicia de Chubut.

