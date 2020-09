Cupo laboral trans se cumplirá en el Concejo Deliberante

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Con el consenso de ediles y trabajadores sindicalizados se elaboró un proyecto de ordenanza que establece la reglamentación para el cumplimiento del Cupo Laboral Trans. De generarse vacantes, serán evaluadas con una matriz específica para personas trans.

El Proyecto de Ordenanza fue ingresado sobre tablas en la sesión ordinara llevada a cabo el pasado jueves. El expediente pasó a Comisión de Asuntos Legales y Educación para su tratamiento.

El mismo contempla la historicidad de la personas trans y el concepto de Travesticidio Social, que implica la violación sistemática de sus derechos, la indiferencia y la discriminación que sufrieron y aún sufren por su identidad travesti/trans.

El Presidente de Concejo Deliberante, Juan Ignacio Aguilar, expresó que “es una noticia importante para el Concejo Deliberante, con el consenso de los concejales y los trabajadores sindicalizados hemos logrado elaborar un proyecto de ordenanza que pasó a Comisión de Legales, que establece la reglamentación para el Cupo Laboral Trans”. En este sentido, señaló que “es importante porque nos llevó más de una reunión de trabajo para poder coincidir en criterios, pero hemos consensuado”.

También indicó que “para nosotros es un avance muy importante porque es nada más y nada menos que operativizar un principio que necesitábamos poder llevar adelante. Cuando se generen vacantes, tendremos la matriz para evaluar específicamente a las personas del colectivo trans travestis y transgeneros”

El proyecto propone incorporar el artículo 19 bis a la Ordenanza N°12.209/15 que establecerá condiciones mínimas de ingreso al Concejo Deliberante para las personas travesti/trans, a través de concurso y previa acreditación de vacantes.

Las condiciones mínimas de ingreso solicitan entre sus requisitos, ser de nacionalidad argentina, mayor de 18 años, tener conducta e idoneidad para el cargo, certificado de antecedentes penales, no obstante, -no se tendrán en cuenta los antecedentes por haber ejercido o por ejercer el trabajo sexual-, poseer como mínimo 5 años de residencia en la ciudad. En caso que no cuenten con título secundario, deberán comprometerse a finalizar dichos estudios.

También se aplicará una Matriz de Evaluación específica, adaptada a la comunidad travesti/trans que contemplará únicamente el examen teórico y una entrevista personal, a fin de mejorar las oportunidades de acceso al Concejo Deliberante de Trelew.