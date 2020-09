Conocé por qué los tiburones están en peligro por la vacuna del Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En estos momentos hay varios proyectos internacionales para lograr la vacuna del coronavirus. Las fases de desarrollo se están acelerando, y algunas prometen estar disponibles a finales de 2020. Sin embargo, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud, para vacunar a la población en general habrá que esperar hasta mediados de 2022.

Escualeno de los tiburones, un ‘bien’ muy preciado

Ahora bien, varias asociaciones han alertado del gran peligro que corren los tiburones en esta «carrera» para desarrollar la vacuna contra el coronavirus. Varias farmacéuticas utilizan el escualeno de estos animales para sus vacunas de la gripe, así que todo apunta a que también lo harán para frenar el Covid-19.

Es más, la británica GlaxoSmithKline ya ha comunicado que fabricará mil millones de dosis de esta sustancia para que, incorporada a la vacuna, la respuesta inmune sea más efectiva.

Una decisión que no ha gustado nada a los ambientalistas, quienes rechazan de raíz esta decisión ya que la escasa población de tiburones que existe en el mundo correría serio peligro. Si la población global únicamente necesitara una dosis, habría que matar a 250.000 tiburones para obtener su escualeno. Pero, si lo que se desea es conseguir la inmunidad global, la cifra se duplicaría.

¿Y el escualeno sintético?

Ante las críticas que ha generado el anuncio del uso del escualeno de tiburón para el desarrollo de la vacuna del coronavirus, algunos científicos se han propuesto recurrir al escualeno sintético. Se trata de una sustancia derivada de la caña de azúcar fermentada.

Sin embargo, el escualeno de tiburón tiene un precio mucho más barato ya que es muy fácil de extraer. Se obtiene del aceite del hígado de estos animales, y el proceso lleva unas 10 horas. Mientras, se necesitan cerca de 70 horas para obtener escualeno sintético.

Sobre el uso del escualeno de los tiburones, Stefanie Brendl, fundadora y directora ejecutiva de Shark Allies, explica que cosechar algo de un animal salvaje jamás va a ser sostenible, sobre todo si se trata de un depredador superior cuya reproducción es muy lenta.

Tiburones, una especie muy amenazada

Los tiburones son una de las especies más amenazadas a nivel global en estos momentos. Se estima que unos 70 millones de ejemplares son capturados cada año.

Más allá de la vacuna del coronavirus, el escualeno también se utiliza para la elaboración de aceite para máquinas y para productos cosméticos. Se sacrifican unos tres millones de tiburones anuales para obtener esta sustancia.

El principal problema es que su repoblación es muy complicada porque la reproducción de estos animales es muy lenta. Alcanzan la madurez sexual a los 15 años de edad, y se reproducen cada tres años aproximadamente. Además, el periodo de gestación es largo (entre 12 y 42 meses según la especie).

Las asociaciones animalistas no piden a las compañías farmacéuticas que detengan el desarrollo de la vacuna del coronavirus, sino que utilicen escualeno sintético, de origen no animal, señaló Ok Diario.