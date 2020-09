Confirmaron dos nuevos decesos por covid-19 en la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Al deceso confirmado esta mañana, se suman dos fallecimientos más. Dos hombres de 60 y 88 años respectivamente. Este último es Héctor, que estaba internado desde el lunes en estado crítico y el jueves por la tarde le confirmaron a su familia que había dado positivo de Covid-19. En total suman 14 muertes en la ciudad por la pandemia.

Este sábado por la tarde se confirmaron dos nuevos decesos por coronavirus, un hombre de 60 y Héctor Peric, el abuelo de 88 años que estaba internado en estado crítico en el Hospital Regional.

Ambas víctimas contaban con enfermedades preexistentes, según señalaron fuentes a ADNSUR. En total, suman tres fallecidos este sábado en Comodoro Rivadavia y ya son 14 las muertes por Covid-19 en la ciudad.

Por su parte, Héctor desde hace un tiempo luchaba contra una enfermedad y eso lo llevó a ser internado este último lunes. Sin embargo, le hicieron un hisopado para descartar un posible contagio. Finalmente, el paciente dio positivo de coronavirus y la noticia fue confirmada en la tarde del jueves a su familia.

Desde el Hospital Regional les habían manifestado que activarían un protocolo para que su esposa, con quien compartió 61 años de su vida, pueda despedirse. Pero luego de idas y vueltas les afirmaron que esto no iba a ser posible, ya que su señora es paciente de riesgo y era muy arriesgado realizar esta visita.

Este viernes por la noche Macarena Vergel, nieta de Héctor, dialogó con el canal de ADNSUR y explicó las razones por las que su abuela no podrá tener el último adiós.

“Me dijeron que el protocolo no se puede activar, que el hospital no está preparado, que no hay insumos, que entienden nuestra situación pero que nosotros también tenemos que entenderlos a ellos. Es muy difícil lograr una empatía con ellos en estos momentos, porque la verdad que uno lo primero que hace es enojarse, pero la verdad que estando ahí valoró mucho más el esfuerzo que están haciendo los médicos”, indicó.

Además, aseguró que él tuvo una pequeña reacción cuando le mostraron el video que le hizo su familia. “Cuando le mostraron el video nos comentaron que mi abuelo se movió cuando escuchó las voces de las familia. La verdad que es una situación muy triste, me enoja mucho, pero la verdad que estando ahí valoró mucho más el esfuerzo que están haciendo los médicos», admitió.

En un primer momento, luego que el pedido se hizo viral, las autoridades indicaron que iba a ser posible el ingreso a través de un protocolo. Sin embargo, este viernes se confirmó que eso sería imposible, algo que la familia compartió más allá del dolor.