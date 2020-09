WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este sábado 19 de septiembre será una jornada con cielo despejado en Esquel. Se notará un aumento de temperatura, con máxima de 15° C. Habrá mucha amplitud térmica, ya que la mínima prevista es de -2° C.

El viento soplará del oeste y será leve. Se espera una jornada espectacular.

Mañana y el lunes continuará el buen tiempo, con una temperatura máxima de 17° C, informó Red 43.