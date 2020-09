Clima: Martes en la mañana con nubosidad y sol por la tarde

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 15 de septiembre en Esquel presentará un cielo parcialmente cubierto por la mañana, pero hacia la tarde las nubes se disiparían. La máxima será de 12° C y la mínima de -2° C.

El viento sería leve y soplará del oeste. No se esperan precipitaciones.

Hasta el viernes los valores serán similares, con una baja el jueves y posibilidad de lluvias. El fin de semana, sin embargo, se daría un marcado ascenso de temperaturas, señaló Red 43.