Clima: Hoy el día está gris y lluvioso en Esquel

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 29 de septiembre en Esquel las condiciones meteorológicas continuarán desmejorando. Se espera una máxima de 11° C y mínima de 0° C.

Hay altas probabilidades de precipitaciones durante todo el día. Será la antesala de días más fríos.

Desde mañana y hasta el viernes las mínimas volverán a valores bajo cero. Además, el miércoles y jueves la máxima no llegará a 10 grados. Desde el fin de semana comenzaría a mejorar, señaló Red 43.