Catalá valoró el compromiso solidario del sector privado

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Muchas empresas tienen una mirada de colaborar en el contexto de la pandemia”, dijo el titular del área de Salud municipal, quien indicó que se plantean preguntas al intendente y eventualmente se decide si es útil o no el aporte que se pueda llegar a realizar, en función de lo que ven que les está faltando.

“En principio le agradecemos a la gente de la empresa (Tex, por la donación de cascos de oxígeno) y destacar que en este momento particular se está tratando de multiplicar la cantidad de camas de clínica médica -que es el paso previo a la terapia intensiva- en un trabajo articulado que tienen los dos hospitales públicos con los sanatorios privados; hasta tanto puedan aumentar la cantidad de camas que al día de hoy están disponibles”, analizó el Dr. Carlos Catalá.

Y agregó que “este es un paso importante para tratar de que la gente cuente con otra herramienta que no sea agresiva o invasiva, que a todos nos genera un cierto nivel de tensión bastante especial. Creo que puede ser muy útil porque no hace falta que el terapista esté expuesto al paciente confirmado con el caso de Covid ya que tenemos otra batería mucho más importante de gente que no son intensivistas, que pueden colaborar para evitar que éstos lleguen a terapia, creo que es algo útil”.

Por otra parte, destacó que “en este trabajo articulado, tanto los públicos como los privados están enviando pacientes de un lado al otro; por eso la utilidad de esto va a ser donde se requiera tanto en el público como en el, privado porque en este momento estamos trabajando en conjunto”.