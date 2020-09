Castiñeira comunicó que la ciudad continúa con 16 casos activos de covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El director asociado del Hospital Zonal, Matías Castiñeira comunicó que Trelew continúa con 16 casos activos de coronavirus. De ese total, 14 son ambulatorios, uno permanece en aislamiento intermedio y el restante se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria. “Se trata de un paciente en estado crítico, con pronóstico reservado”, expresó Castiñeira.

En cuanto a la posibilidad de recibir personal de soporte desde Buenos Aires en Chubut, el director asociado dijo: “Nuestro hospital está bien. Hay lugares donde la necesidad es mayor como Puerto Madryn y Comodoro. Hoy la disponibilidad de camas en Trelew es óptima”.

En comunicación con Cadena Tiempo, Cecilia Vera, titular de Salud de la ciudad de Trelew se refirió a los controles en la calle durante el Día de la Primavera y el no acatamiento a las medidas sanitarias: “Recorrimos espacios públicos explicando la importancia del cuidado. Algunos padres permitían que sus nenes estén en los juegos infantiles de las plazas. En casos hubo respuestas negativas por parte de la gente”.

“Debemos reforzar las medidas de cuidado, es la única manera de poder cuidarnos. No se termina de entender que el mate no se debe compartir, se ve en los espacios públicos y en los negocios. Uno ya no sabe cómo explicarlo para que se entienda”, manifestó.

Vera mencionó que el aumento de casos en Trelew “tiene que ver con que, en ciudades vecinas, como Puerto Madryn, también tienen casos, y hay población que cumple tareas en esos lugares”.

El titular del Área Programática Trelew, Eduardo Ramírez, expuso: “Ayer teníamos en Trelew pocas camas disponibles, pero por patologías no Covid. Nos falta recurso humano para cubrir o habilitar nuevas camas”.

“En cuanto a Gaiman, tiene cinco casos con 57 contactos estrechos, de los cuales 12 presentan síntomas. Los casos necesarios serán trasladados a Trelew”, dijo en Cadena Tiempo.