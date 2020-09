Casamiento con el viento a más de 100 km/h como protagonista

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Alejandro Escudero y Micaela Carbone se convirtieron en marido y mujer en estos tiempos de pandemia. Fueron el tercer matrimonio concretado desde marzo hasta ahora. No hubo fiesta ni luna de miel, pero las fotos de boda son diferentes a todas. El viento estuvo presente.

«Ella es la mujer, la que me besa en la calle, la que no huye de nadie, me tiene los ojos en venda. Ella es la mujer con la que me atrevo a todo, me gustan hasta sus codos, poniendome dejan huella».

«Me enamore, me enamore, me enamore como nunca», suena Chichi Peralta en un video muy particular, video que se viralizó en Comodoro Rivadavia y que muestra la alegría después de una boda. Alegría que se disfruta a más de 100 km/h.

Este mediodía dieron el sí por civil los novios Alejandro Escudero y Micaela Carbone por civil, en el Registro Civil del centro de Comodoro Rivadavia. Es tercer matrimonio que se realiza en estos tiempos de pandemia que nos toca vivir en la Argentina y la ciudad.

El protocolo es exigente: solo pueden estar presentes la jueza, los novios y los testigos. Nadie más puede participar, lo que convierte ese momento trascendente en algo muy íntimo, casi en soledad. Y todos tienen que utilizar tapaboca o barbijo y mantener el distanciamiento social en todo momento.

Entre las exigencias que cambiaron todo se encuentra la imposibilidad de un encuentro familiar, ni hablar de una fiesta para celebrar y menos el viaje de luna de miel, que queda postergado para otro momento.

Lo que no puede faltar, pandemia de por medio, es la sesión de fotos que conserva para la posteridad un momento único. Y en el caso de Alejandro y Micaela se convierte en inolvidable por el viento soplando en superficie con ráfaga de hasta 107 km/h, pero en el lugar elegido por ambos, en los cerros con el mar de fondo, con una intensidad superior. Ese momento fue reflejado en un video que es el que se viralizó… El amor en tiempos de pandemia. Felicidades!!!