Cancelado Among Us 2: conocé las novedades llegarán al juego actual

Among Us es el juego del momento. Aunque llegó al mercado a mediados de 2018, ha pasado totalmente desapercibido hasta ahora. Gracias a youtubers y gamers profesionales se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Eran muchos los que esperaban el lanzamiento de la secuela, y las últimas noticias que teníamos era que los desarrolladores estaban centrados en ella. Sin embargo, esta mañana, PuffballsUnited, cofundador de InnerSloth, ha emitido un comunicado anunciando la cancelación de Among Us 2.

“La razón principal por la que estábamos trabajando en una secuela es porque el código base de Among Us 1 es bastante antiguo y no nos permite incluirle mucho contenido nuevo”, empieza el comunicado. “Sin embargo, ver cómo tantísima gente está disfrutando Among Us 1 nos hace querer seguir apoyando el juego y querer llevarlo al siguiente nivel”.

Por lo tanto, los desarrolladores han decidido que todo el contenido que iban a introducir en Among Us 2 irá a parar al juego original. Al contrario de lo que pueda parecer, es la decisión más difícil que podían tomar ya que tendrán que llevar a cabo una serie de cambios en el código del juego, teniendo que actualizar partes muy importantes de él.

El gran éxito de Among Us

Among Us es un juego online en el que hasta 10 jugadores participan en la partida. Los impostores tienen que acabar con la vida de la tripulación de la nave haciendo todo lo posible para que nadie descubra quiénes son. El resto de la tripulación tienen dos opciones para ganar: descubrir quiénes son los impostores o completar las misiones.

Se lanzó en 2018, pero su popularidad ha llegado ahora gracias a las retransmisiones en YouTube. Tal es su éxito que ha superado en ventas en «Steam» a Fall Guys.

¿Cuáles son los cambios que llegarán a Among Us?

A pesar de la cancelación de Among Us 2, no todo son malas noticias. El equipo ha explicado cuáles son los cambios que están planeando para el juego original.

Lo primero y más importante es que están trabajando en mejorar los servidores, y así evitar algunos problemas que se están registrando actualmente con ellos.

Además, quieren añadir unos identificadores para los jugadores daltónicos. Una de las novedades que seguro más gustará a los jugadores será la del sistema de amigos y cuentas.

Y, por último, habrá un nuevo mapa. Aunque los desarrolladores acaban de empezar el diseño, ya tienen clara la temática: Henry Stickmin, una saga de videojuegos desarrollada por PuffballsUnited y distribuido por Steam e InnerSloth. El protagonista es Henry Stickmin, un ladrón experimentado de 25 años, ambicioso y hábil en el manejo de dispositivos para llevar a cabo sus fechorías.

Among Us está disponible en PC, y en dispositivos móviles Android e iOS, señaló Ok Diario.