Valtteri Bottas festejó en Sochi al ganar el Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1, el finlandés logró su segunda victoria de la temporada y si bien está lejos, acortó la distancia en la pelea por el campeonato y se mantiene como único escolta. Completaron el podio Maz Verstappen y Lewis Hamilton.

El séxtuple campeón, que buscaba alcanzar el récord de más victorias que posee Michael Schumacher, recibió una penalización de 10 segundos por una maniobra indebida en la vuelta de calentamiento.

Bottas, que había hecho una gran largada y se había adueñado del segundo lugar, aprovechó la sanción que recibió su compañero de equipo para liderar y manejar los tiempos de carrera hasta el final.

Hamilton entró a boxes en la vuelta 17 para cumplir con la penalización y salió en el puesto 11. Luchó desde atrás pero no le alcanzó para quedarse con la victoria, llegó tercero delante del mexicano Sergio Pérez, que finalizó cuarto.

