Boca irá a Paraguay con jugadores que hayan sido positivo en Covid-19

El Ministerio de Salud de Paraguay anunció esta noche que autorizará a los futbolistas de Boca Juniors que hayan estado contagiados de Covid-19 a viajar a Asunción y jugar ante Libertad el próximo jueves por Copa Libertadores, aunque vuelvan a dar positivo en el hisopado PCR de mañana cumpliendo con el protocolo de la Conmebol.

Un vocero de ese Ministerio le informó a Télam que podrán viajar, al considerar que «pasaron la cuarentena sin síntomas y ya no contagian», por lo que lo autorizaron desde la Conmebol.

Esta tarde, mientras la Conmebol autorizaba a Boca a viajar a Asunción con futbolistas que den testeos positivos tras los 14 días de aislamiento sin síntomas de coronavirus, según admite una cláusula del reglamento de protocolo de la entidad; Guillermo Sequeira, funcionario del gobierno paraguayo, informaba lo contrario.

El director de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud de Paraguay dijo hoy en la radio AM 650 de Asunción que «todos los jugadores que bajen al aeropuerto deben mostrar el test negativo y los positivos al Covid-19 no van a poder ingresar al país».

Sin embargo una fuente de la Conmebol y un allegado a la dirigencia de Boca, luego confirmado por el vocero del organismo de salud paraguayo, le confirmaban a Télam que «por un artículo del protocolo del organismo ante la pandemia de coronavirus y con permiso del gobierno paraguayo, aquellos jugadores que dieron positivo -y luego de los 14 días de aislamiento vuelvan a darlo y no tienen síntomas de la enfermedad- podrán viajar y jugar con sus equipos».

La Conmebol hará mañana un testeo oficial al plantel boquense, mientras que el realizado ayer por parte del cuerpo médico xeneize, aunque no hubo confirmación por parte del club, habría dado positivo en algunos de los 18 jugadores que ya tenían el alta sanitaria, por solo haber pasado los días de aislamiento.

Boca tiene 18 jugadores con alta sanitaria después del rebrote de Covid-19, con sus chequeos médicos correspondientes, ocurrido en la concentración del hotel de la zona de Tristán Suárez, después de haber pasado los 10 días estipulados para aquellos que fueron positivos asintomáticos o con pocos síntomas.

También hay tres integrantes del cuerpo técnico que tuvieron la enfermedad en la concentración: Leandro Somoza ayudante de campo: Fernando Gayoso, entrenador de arqueros; y Damián Lanatta, preparador físico.

A ese panorama hay que agregarle seis futbolistas que nunca estuvieron contagiados, quienes hoy volvieron a dar negativo en sus hisopados, pero que si mañana dan positivos estos no podrán viajar.

Hay cuatro que tuvieron Covid-19 y que dieron negativo; y dos más (Gonzalo Maroni y Edwin Cardona) que hicieron en sus hogares el aislamiento preventivo por venir del exterior.

Finalmente, todavía hay cuatro jugadores más que dieron positivo de coronavirus, instalados en el hotel esperando que se cumplan 10 días.

El DT Russo, quien se reintegró ayer a los entrenamientos después de pasar 14 días aislado y comunicado con el plantel a través de la plataforma Zoom, paró hoy dos equipos mezclados.

Otra vez estuvo ausente Julio Buffarini, con un fuerte dolor en el gemelo derecho, quien estuvo en kinesiología y que ya descartado su lugar lo ocuparía Leonardo Jara.

Hoy se retiró con una molestia muscular Sebastián Villa, quien se hizo estudios y no mostró lesión alguna, más allá que hoy por la tarde la dirigencia xeneize volvió a ratificar que el delantero hasta que no resuleva su causa en la justici por violencia de genero contra su ex pareja Daniel Cortes, no podrá jugar.

Quien no va a poder viajar es Ramón «Wanchope» Ábila, quien según el parte médico del viernes pasado tiene un desgarro grado dos en el recto anterior y tiene para 20 días de recuperación.

El técnico Russo, paciente de doble riesgo por edad (64 años) y por haber padecido una enfermedad oncológica hace dos años, había sido separado de la delegación «xeneize» cuando estalló el brote de contagios de coronavirus en la pretemporada «xeneize».

Russo difícilmente pueda viajar el miércoles a Paraguay para el partido del jueves ante Libertad, que marcará la vuelta del equipo al máximo torneo continental por la tercera fecha del Grupo H.

El posible equipo titular para enfrentar a Libertad, de no haber novedades con los permisos de los testeos, no cambiaría mucho de la base que ganó la Superliga 2019/20: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz o Carlos Zambrano y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano; Ivan Marcone y Guillermo «Pol» Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano.

El plantel de Boca trabajará en Ezeiza hasta el miércoles, cuando embarque a las 19 en un vuelo charter de solo 50 pasajeros, 20 son futbolistas, rumbo a la capital paraguaya para enfrentar el jueves a Libertad, desde las 21.

Con dos fechas jugadas, Boca suma cuatro puntos en el Grupo H de la Copa Libertadores, mientras que Libertad es líder con seis. Caracas de Venezuela tiene un punto y cierra Independiente Medellín sin unidades.