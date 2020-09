Biden pone dos pies en el ring mientras Trump se tambalea

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La campaña de no agresión de Joe Biden toma una ventaja más aguda a medida que su carrera con el presidente Donald Trump entra en la recta final y el titular, una semana después de la edulcorada convención republicana, vuelve a arremeter en respuesta a una nueva serie de controversias hechas por él mismo.

En la víspera del fin de semana del Día del Trabajo, Biden, en su segunda conferencia de prensa de la semana, reaccionó furiosamente a un informe de que Trump, en conversaciones privadas, describió a los soldados estadounidenses muertos en combate como «tontos». Biden calificó las declaraciones de «absolutamente condenatorias» y pidió al presidente, si los detalles de la historia son ciertos, que se disculpe con las familias de los veteranos militares estadounidenses y los muertos en guerra.

Los supuestos comentarios, como se relataron por primera vez en The Atlantic el jueves, se han encontrado con una frenética avalancha de negaciones de la Casa Blanca y Trump personalmente, quien ha calificado el informe como un «engaño». Pero su prisa por socavar la historia, que no ha sido verificada de forma independiente por CNN, subraya el peligro político que Trump ve en el futuro y, al menos, su potencial para restar valor a sus esfuerzos por convertir esta elección en una elección partidista y no simplemente un referéndum en sus primeros cuatro años.

Biden hizo que el tema, que podría frenar el apoyo a Trump con las familias militares y los veteranos, fuera personal durante un intercambio con los reporteros en Wilmington, Delaware, el viernes, recordando el historial de su difunto hijo, Beau.

«Mi hijo era asistente del secretario de Justicia de Estados Unidos y se ofreció como voluntario para ir a Kosovo, cuando la guerra estaba en curso, como civil, no era un ‘tonto’», dijo Biden, con rostro severo mientras martillaba el término ofensivo. «Cuando mi hijo se ofreció como voluntario y se unió al ejército de Estados Unidos como secretario de Justicia (de Delaware), fue a Irak durante un año, ganó la Estrella de Bronce y otros elogios, no era un ‘tonto’».

En los meses transcurridos desde que ganó la nominación demócrata, Biden ha tratado de mantenerse alejado de los incendios forestales iluminados por Trump, para centrar sus críticas al presidente en el mal manejo por parte de la administración de la pandemia de coronavirus. El número de muertos en el país se aproxima a 200.000 y, según un modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, podría más que duplicar esa cifra en enero si Estados Unidos continúa por su camino actual.

«(Trump) no lo siente, no entiende, simplemente no le importa. Él piensa que si el mercado de valores sube, entonces todo está bien», dijo Biden, quien tocó una fibra populista en esta última denuncia. «Si sus ricos donantes y amigos están bien, entonces todo está bien. Si las corporaciones ven que sus valoraciones aumentan, entonces deben estar contratando».

En su propia conferencia de prensa más tarde en el día, Trump salió y ofreció un comentario de memoria sobre lo que promocionó como noticias económicas positivas en un informe de empleo publicado el viernes, antes de volver a los mensajes engañosos sobre la pandemia y un asalto frontal completo a la historia de The Atlantic.

Pero si el objetivo de Trump era poner en duda los detalles de la revista, para sugerir que no podía haber denigrado a los muertos en guerra debido a su supuesta reverencia por los militares, eligió una forma extraña de comunicarlo.

Al recordar sus comentarios despectivos sobre el difunto senador John McCain, el presidente dijo que «respetaba» al hombre que sirvió casi seis años como prisionero de guerra en Vietnam, antes de criticar repetidamente la legislación de veteranos que McCain, junto con el senador Bernie Sanders, creó y fue aprobada durante la administración de Obama.

Trump también sugirió que su exjefe de gabinete, John Kelly, podría haber sido una fuente para el artículo de The Atlantic, antes de intentar convencer a los estadounidenses de que el exgeneral de la Infantería de Marina de EE.UU. se había derrumbado en el crisol del lujoso espacio de oficinas del ala oeste de Trump.

«Estaba conmigo, no hizo un buen trabajo, no tenía temperamento y, en última instancia, estaba agotado», dijo Trump sobre Kelly, cuyo hijo murió en acción hace casi una década en Afganistán. «Se lo comieron vivo. No pudo manejar la presión de este trabajo».

Estilos contrastantes

Las conferencias de prensa del viernes ofrecieron a los estadounidenses otro contraste discordante entre Trump y Biden, culminando una semana de lo mismo. Ambos hombres visitaron Kenosha, Wisconsin, que se ha visto afectada por protestas y disturbios en respuesta al tiroteo de un agente de policía, siete veces, en la espalda de Jacob Blake, un hombre negro, el 23 de agosto.

Pero Trump usó su visita, casi exclusivamente, para resaltar las escenas de saqueos y edificios incendiados. Biden, cuando aterrizó más tarde en la semana, condenó la violencia y habló sobre el racismo sistémico y los problemas de justicia racial durante los comentarios en la Iglesia Luterana Grace. También tuvo una conversación privada con miembros de la familia de Blake y habló con el joven de 29 años por teléfono.

De regreso a su estado natal el viernes, Biden enmarcó la contienda electoral –como lo ha hecho durante meses– como menos una elección entre él y Trump que una cuestión de si el país quiere ir más allá en la madriguera del conejo de Trump. Pero, quizás más que nunca, parecía decidido a presentar un caso más apasionado en su contra.

Él arremetió y lamentó la sugerencia de Trump, en noches consecutivas, a los partidarios en Carolina del Norte y Pensilvania de que intentaran votar dos veces, una por correo y luego en persona, para probar las medidas de seguridad electoral. Es ilegal votar dos veces, como una variedad de expertos legales, funcionarios electorales y fiscales generales estatales recordaron a los estadounidenses en respuesta.

El exvicepresidente reiteró ese punto, pero también indagó en la psicología del asunto, calificando los comentarios como otro intento de Trump de «crear tanto caos que no importa cuál sea el resultado de las elecciones, que se lanza al aire». Cuando se le preguntó entonces si estaba preocupado por el flagrante esfuerzo de Trump por despejar las dudas sobre la votación por correo, Biden respondió simplemente: «Sí, lo estoy».

«Cuanto más caos se siembra aquí, la gente no se inclinará a aparecer», afirmó, canalizando la sabiduría de los expertos en derechos de voto, quienes dicen que la charla vaga y constante sobre la supresión de votantes, incluso en los intentos de combatirla, puede sea ​​una profecía autocumplida. «En cierto sentido, cada vez que hablo de ello, siento que estoy participando en su juego».

El viernes por la noche, Trump se triplicó y les dijo a los partidarios en Carolina del Norte durante un «telerally» que publicaran sus boletas por correo e intentaran votar en persona.

Entrando al ring

Comprometerse con Trump en los términos de Trump ha demostrado a lo largo de los años ser un esfuerzo perdido, tanto para los republicanos como para los demócratas. Biden y su campaña han buscado mantener al menos un pie fuera del pozo de barro del presidente. Esa decisión se tomó para parecer más sabia esta semana, ya que una variedad de encuestas mostró que Biden superaba a Trump, como lo hace en todas las encuestas nacionales de renombre, y por delante de Trump o corriendo codo a codo con él en estados clave.

La gerente de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, dijo a los periodistas en una llamada el viernes que creía que la carrera es «bastante estable bajo el capó», ya que marcó una serie de datos demográficos, incluidos los suburbanos y los independientes, con los que las encuestas mostraron que Biden se desempeñó mejor que la nominada demócrata Hillary Clinton en 2016.

Mike Donilon, estratega jefe de Biden, comentó en la misma llamada que el coronavirus seguiría siendo el foco principal de la campaña, por la sencilla razón de que, ya sea visto como un problema de salud o económico, o ambos, sigue siendo una preocupación para millones de estadounidenses.

Los esfuerzos de Trump para evadir la pandemia, indicó, no tendrán éxito, porque «ahí es donde están los votantes», y agregó que los intentos del presidente de cambiar la conversación con comentarios extravagantes y acaparadores de titulares serían contraproducentes.

«Cuando hay un enfoque intenso en el presidente Trump y lo que está diciendo y lo que está haciendo», dijo Donilon, «creo que hay mucha evidencia en el transcurso de esta carrera de que sus números tienden a caer».

Sin embargo, durante partes de la semana y algunas horas cautivadoras al final, Biden se comprometió a dejar su propia huella. Ahora, cuando las primeras rondas de boletas comienzan a llegar a los votantes a menos de 60 días de la elección, Biden y su equipo parecen decididos a ayudar a Trump en un camino que creen termina con la desaparición política del presidente.