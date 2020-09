Bariloche: Con la toma de tierras quieren formar la “República Mapuche”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La toma de tierras y los graves incidentes de Mapuches con propietarios de Villa Mascardi, en Río Negro, generó la reacción de los vecinos de Bariloche para exigir que actúe la justicia provincial y desaloje a los usurpadores vinculados a agrupaciones de pueblos originarios radicalizadas. Ahora, el titular del gremio gastronómico barilochense, Ovidio Zúñiga, reveló que existe “un plan para formar una República Mapuche en la Patagonia argentina, con las tierras que le pueda ceder el Gobierno nacional”.

El titular del sindicato gastronómico reveló que así se lo dijo Facundo Jones Huala cuando estaba detenido en el penal de Esquel, antes de ser extraditado a Chile.

El sindicalista sorprendió con estas declaraciones a El Cordillerano Radio al asegurar que lo supo cuando compartió celda en el penal de Esquel con el líder mapuche Facundo Jones Huala. Por entonces ya existían tomas y graves distrubios en la zona de Villa Mascardi, donde últimamente se profundizó el conflicto.

“Acá hay un grupo de mapuches, que no tienen derecho, que piensan que el gobierno les debe decir hasta dónde está dispuesto a darles tierras para que puedan conformar la república mapuche. Preocupa mucho lo que está pasando y me parece que el gobierno nacional no toma debida nota sobre lo que sucede en esas circunstancias”, señaló Zúñiga.

Zúñiga indicó que la negociación es por territorio. “Ellos, equivocados o no, plantean sobre la cantidad de tierras que les dará el gobierno para hacer la República Mapuche y los funcionarios de Buenos Aires no tienen idea de qué están hablando”.

El dirigente del gremio gastronómico aseguró que esos planes fueron confesados por el propio Facundo Jones Huala, cuando estuvo detenido en el penal de Esquel. “Una vez, en tono de broma, le dije ‘mirá, la General Paz no te la vamos a entregar nunca’”, reveló.

En tal sentido, el sindicalista agregó que el objetivo irracional del grupo es que “el Gobierno nacional llame a un plebiscito para que se pueda conformar la República Mapuche” y alertó que “mientras no se den respuestas, los daños van a ser cada vez más graves y van a seguir sucediendo. No hay término medio para ellos”.

En este contexto, Zúñiga recordó que ya ocurrieron casos graves, como las muertes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y los saqueos e incendios intencionales de casas. “No comprenden que la negociación es por el territorio. Entonces, ¿está dispuesto el gobierno nacional a ceder territorios?”, se preguntó.

En las últimos días se conoció que un grupo de personas de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, liderada por la ‘machi’ Betiana Colhuan -de 19 años-, tomó tierras y cabañas que pertenecen al Obispado de San Isidro. El campamento recreativo Hueche Ruka (casa de jóvenes) era utilizado por grupos eclesiásticos, escuelas, y grupos de boy scauts. También por docentes y alumnos de la zona. Las hectáreas tomadas llegaron a 60 en una de las zonas turísticas de mayor belleza de la provincia.

El Obispado de San Isidro, a cargo de monseñor Oscar Vicente Ojea, ya realizó la denuncia judicial y el religioso, en persona, se reunió con funcionarios nacionales que llevan adelante las negociaciones para destrabar el conflicto que ya derivó en la formación de 47 expedientes por usurpación, vandalismo y hasta la quema de estancias, campos y materiales de trabajo como tractores y camiones.