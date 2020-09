ATE vuelve a la ruta con reclamos salariales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Hoy la Asociación Trabajadores del Estado volverá a manifestarse en la ruta 3, a la altura de la estación de servicio en el ingreso a Trelew.

Lo confirmó el secretario general del gremio, Guillermo Quiroga. Se interrumpirá de forma parcial el tránsito con una panfleteada y en reclamo de los sueldos adeudados y el aguinaldo.

Para la próxima semana, en tanto, de no haber novedades con el pago de los primeros rangos de julio se prepara una gran movilización a Casa de Gobierno. “Es una decisión tomada. Hay manifestaciones en Comarca Andina, en la Cordillera en la ruta el jueves y en la Ruta 3 acceso a Trelew para el jueves. Escogimos la Ruta 3 para tener mayores espacios para la protesta. Y porque es una ruta nacional y hoy la ayuda prácticamente si no llega de Nación no hay posibilidad de pagar haberes”, expresó Quiroga. Agregó que “Provincia no tiene la capacidad para resolver problemas críticos y cada vez las fechas se alargan, los meses se van agrandando y las complicaciones de cada familia se profundizan, con situaciones desesperantes y las protestas aumentarán. No hay plata en el bolsillo para comer, comprar medicamentos o el alquiler y no hay forma de que no haya una protesta. Es el momento para expresarnos con más ruido para que nos escuche Nación y por eso la ruta 3 es la que elegimos”. El líder de ATE cuestionó el acuerdo del Ejecutivo y el Poder Judicial para gestionar un préstamo que permita pagar sólo a ese sector de los trabajadores.