Ataques de ballenas orcas contra barcos en Portugal y España

La situación no es alarmante – las ballenas orcas atacan a los barcos y causan daños en timones y otros componentes, pero no atacan a la tripulación – pero sí digna de estudio. El problema es que más cosas que no sabemos que las que sabemos.

Porque lo que sabemos es que se han producido ataques que siguen un patrón muy similar: las orcas se acercan a los barcos, al principio con curiosidad y después con agresividad, y atacan principalmente a timones y quillas.

Esto es lo que le ocurrió el pasado viernes 11 de septiembre a la embarcación Beautiful Dreamer, que navegaba desde Coruña – donde había parado a repostar – hacia su destino en las Islas Británicas.

Al salir a mar abierto, vieron como un grupo de orcas se acercaba a la embarcación y poco después comenzaban a atacarla.

Con las embestidas de los cetáceos la embarcación dio varias vueltas, hasta que finalmente decidieron apagar los motores, radios y cualquier otro aparato que pudiese producir ruidos, tratando de conseguir que las orcas dejasen al barco tranquilo.

Y así fue. Cuando apagaron todos los aparatos las orcas perdieron interés y dejaron tranquilo al barco.

En ese momento la tripulación pudo comprobar los daños, y se dieron cuenta de que el timón había sido dañado y no podrían seguir navegando.

Avisaron a Salvamento Marítimo para ser remolcados hasta la costa. Y cuando llegó la remolcadora, volvieron los ataques hasta que pudieron huir.

Al menos otros ataques han sido registrados en la misma zona que siguen el mismo patrón: al principio las orcas se acercan, y después pasan a atacar los barcos hasta que quedan dañados y deben ser remolcados, o bien consiguen huir.

Y hasta aquí lo que se sabe. Lo que no se sabe es qué las ballenas orcas están haciendo esto, ni por qué ocurre. Los especialistas sospechan que se quienes lideran los ataques son dos orcas jóvenes, y que atacan o bien solas o bien como parte de un grupo más grande.

Pero aún no han podido concretarlo, ya que las imágenes que se tienen no permiten identificar a los animales.

Estas orcas atacarían precisamente por ser jóvenes. Antes de alcanzar la madurez, las orcas muestran mucha curiosidad y se pueden acercar a las embarcaciones.

En el caso de las dos orcas sospechosas de los ataques, la curiosidad pasaría a agresividad… y no se sabe por qué.

Porque esa es la gran pregunta, la gran duda que cabe en toda esta historia: por qué las ballenas orcas atacan a las embarcaciones, en un comportamiento que no se conocía hasta ahora y para el que no hay aún hipótesis.

En cualquier caso, y como ya hemos comentado, de momento no se trata de un tema preocupante.

Los ataques se centran en las embarcaciones, y hasta ahora a parte de daños materiales sólo ha habido pequeños rasguños de tripulantes y sustos importantes. Pero, desde luego, es un tema sobre el que prestar atención.