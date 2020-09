Artistas locales elaborarán murales en el Hogar de Niños con propuestas de los pequeños

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Es una idea surgida tras la última visita del intendente Adrián Maderna a la institución. Con el acompañamiento de la Municipalidad de Trelew, a través de las áreas de Cultura y Políticas Públicas, se realizarán actividades durante los fines de semana con la participación de distintos artistas de la ciudad.

El Hogar de Niños es un lugar muy particular y emblemático de la ciudad de Trelew. Por él pasan niños con distintas problemáticas. Y en esta oportunidad, tras una idea surgida tras la última visita del intendente Adrián Maderna a la institución, con el acompañamiento de la Municipalidad de Trelew, a través de las áreas de Cultura y Políticas Públicas, se realizarán murales en las paredes del lugar con la participación de artistas locales y en base a las ideas propuestas por los propios pequeños.

Alejandro Schiro, uno de los dos directivos del Hogar de Niños de la ciudad, explicó sobre la iniciativa: “Este es un proyecto de integrar el arte dentro del Hogar, que es una idea que surgió desde la visita de nuestro intendente Adrián Maderna a nuestras instalaciones, coordinado con Mónica Montes Roberts, y nosotros ceder las instalaciones para hacer un boceto para poner murales dentro del establecimiento donde los niños participen”.

“La idea es arrancar con este programa y llevarlo adelante todos los fines de semana con distintos los artistas de la ciudad. Para nosotros sería fabuloso porque cambiarle la imagen al lugar, que las paredes cuenten con color e imágenes y los niños sean quienes participen en eso. Cada mural estará guiado por profesionales del arte pero las imaginaciones vienen desde los niños. Se busca darle color a su casa. Que durante la estadía en el lugar sea lo más acogedor posible para ellos. Y el arte despierta muchas cosas en los niños, sobre todo sabiendo que son como esponjas y absorben todo, poder inculcarles arte, es fabuloso”, resaltó.

El primero de los artistas en sumarse a la iniciativa es Carlos Pérez, profesor de Artes Visuales, quien contó detalles sobre la iniciativa: “Ahora venimos a trabajar con los nenes que viven acá en el Hogar. La idea es trabajar con ellos un poco el arte, integrar ver qué es lo que les gusta, jugar un poco, acercarles el arte de otra manera a través del juego para ver que podemos realizar. Y la idea final sería llegar a un mural en conjunto con sus ideas y las mías y hacer algo que quede para ellos”.

En el mismo sentido, el artista, manifestó: “La verdad que me mueve mucho porque mi formación es docente y me gusta la propuesta de trabajar con otras personas y enseñarles lo que me gusta hacer a mí, enseñarles a apreciar lo estético y cómo eso nos transforma todo el tiempo, nos invita a repensarnos y plantear otras realidades que son posibles. En el hecho de trabajar un mural en conjunto también se trabaja el vínculo está bueno porque la idea es fomentar justamente lo que propone la entidad, que es mejorar la vinculación y bienvenida la actividad que está buenísima”.

Finalmente, Daniela Vidal Alonso, titular de la Coordinación de Cultura de la Municipalidad de Trelew, dijo al respecto: “A raíz de un pedido de la institución para que colaboremos para poner hermosas las paredes, surgió pintar murales. Y en la idea general pensamos que sean los niños los propios protagonistas de este evento, de la pintada, de que hagan sus propios bocetos, y que sean ellos mismos los que decidan qué es lo que vamos a pintar. A raíz de eso convocamos a Carlos Pérez y a Gladys Vera, que son dos compañeros que han sido beneficiados con la beca ‘Sostener Cultura’ del Ministerio de Cultura de la Nación y el Fondo Nacional de las Artes, por lo que es una buena manera de retribuir a la comunidad lo que en definitiva la comunidad les está dando, dado que en esta emergencia sanitaria se han quedado sin su fuente laboral”.

“Es una emoción muy grande hacerlo en este lugar. Vamos a estar trabajando y estamos invitando a los artistas plásticos que quieran sumarse, que quieran aportar, porque no está mal que empecemos a dejar un poco de nuestra impronta en paredes que van a tener historia. Un hogar de niños tiene su historia y nosotros tenemos que estar para acompañar”, dijo para finalizar.