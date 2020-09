Alquileres exigen ser habilitados para alojar a empleados que llegan a la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Uno de los sectores más afectados por la pandemia que arrancó hace seis meses es, sin dudas, el turístico. Y dentro de ese universo, en Puerto Madryn existe un gran número de viviendas turísticas, más conocidas como alquileres temporarios, que permanecen sin trabajar desde el verano pasado. En este contexto, desde la Red de Alquileres Temporarios, piden ser habilitados para poder recibir a los trabajadores que llegan a la ciudad para realizar tareas específicas, cuestión que por ahora solo está reservada a algunos pocos hoteles.

“La situación es complicada para todos los alojamientos no hoteleros. Nosotros venimos reclamando hace mucho a Provincia y al Municipio que nos habiliten para el visitante corporativo”, expresó Cristian Loustau, presidente de la Red de Alquileres Temporarios de nuestra ciudad.

Loustau no dudó en asegurar que “alquilar a las empresas nos hubiera dado la posibilidad de sobrevivir hasta que se dé una reapertura, cosa que es entendible que todavía no se haga. Pero el corporativo nos hubiera dado una oportunidad de continuar con nuestros negocios y hace meses que venimos pidiendo y no hay resolución del tema”.

AFUERA

El decreto provincial solo permite trabajar a los hoteles, aparts y hosterías, por lo que a la hora de buscar alguna respuesta de por qué no se les permite trabajar con estos visitantes, Loustau señaló que “no nos dijeron por qué nos dejaban afuera de ese decreto.

En algunos casos alguna explicación informal fue que no tenemos recepción 24 horas. Ya pasaron muchísimos meses y sé que esto ha traído muchos problemas de supervivencia en los negocios, sobre todo en los que tienen personal como los hostels”. Además, según dijo el empresario madrynense, muchos alquileres temporarios debieron reconvertirse, bajar las habilitaciones y dedicarse al alquiler por 24 meses o poner algún otro tipo de negocio.

EL MEJOR LUGAR

A la hora de pensar las cuestiones sanitarias, parecería ser que el alquiler temporario es el que brinda la mayor seguridad, teniendo en cuenta que no tiene espacios comunes y que un viajero no tendría contacto con otro. “La gran ventaja es que no hay espacio en común, es el mejor lugar para hacer el aislamiento por lejos.

Es poco entendible cómo han pasado tantos meses sin que nos resuelvan la situación y esto va a ser delicado porque, cuando vuelva el turismo, va a haber mucha menos oferta”. Si bien no hay una estadística de cuántos complejos de viviendas turísticas han dejado el negocio, desde la Red aseguran que “hay varios que han pedido una baja provisoria de sus habilitaciones, ya sea para trabajar con alquileres permanentes o para no seguir pagando esa habilitación”.

TEMPORADA REGIONAL

A unos tres meses de la temporada de verano, es difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir, pero sí hay seguridad de que será una temporada más floja de lo habitual. Al respecto, Cristian Loustau dijo: “Ojalá podamos trabajar, sabemos que la gente que está más lejos no se va a animar a venir hasta acá, aunque todo depende de cómo evolucione la pandemia. Pero sí tenemos que agilizar los protocolos de cómo sería, prepararnos lo mejor posible y en el medio tratar de tomar las mejores decisiones como la de darnos la posibilidad de trabajar con los corporativos o con la gente local que vuelve a la ciudad y necesita hacer la cuarentena”.

Volviendo al verano, el presidente de la Red de Alquileres Temporarios reconoció que reciben consultas de cara a los próximos meses, pero que no saben muy bien qué contestar: “No sabemos si cobrarles todo, si no cobrarles nada, no sabemos los precios, es tanta la incertidumbre que nos cuesta proyectarlo. Pero sí, hay consultas para el verano y supongo que será de estadías más largas y de gente de la región, como la vieja forma de veranear yendo quince días a algún lado”.