A Nacho Torres le parece que el diputado del escándalo sexual en plena sesión tiene que renunciar

Al diputado de Juntos por el Cambio por Chubut, Nacho Torres, le parece que el diputado del escándalo sexual en plena sesión tiene que renunciar, luego de lo sucedido este jueves en plena sesión, que se transformó en noticia internacional casi de inmediato.

En plena sesión de diputados, el funcionario del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, le besó las tetas a su pareja dejando ver esa escena en vivo para toda la Legislatura, lo que le significó una suspensión inmediata por decisión unánime.

“Creo que se actuó bien, con reflejo, y celebro que hayan tomado la decisión de suspender a este diputado”, opinó Nacho Torres sobre el Teta Gate, en diálogo con El Comodorense Radio.

En principio, “no habíamos visto el video por eso no se sabía bien a qué se hacía referencia hasta que se viralizó”, relató el diputado chubutense de Juntos por el Cambio, quien añadió que la decisión de suspenderlo fue de manera unánime.

“Es algo sin precedentes, una noticia a nivel mundial”, definió el hecho. Además, dijo que Ameri, el diputado involucrado en el hecho, “no creo que pueda argumentar que estaba en su casa para hacer eso, lo más atinado sería pedir las disculpas correspondientes y renunciar al cargo”.

Al tanto de las reacciones internas del senado, Torres aseguró que “varios diputados de su bloque el Frente de Todos han sugerido que presente su renuncia, es una vergüenza para el bloque que representa el diputado salteño”.

Además, señaló que ya “ha tenido otros escándalos del mismo tenor, me parece que no hay mucho margen para dilatar los procesos y me parece que esta semana se tiene que resolver”.