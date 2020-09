5 conceptos erróneos sobre el Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde principios de 2020, cuando comenzamos a escuchar sobre un nuevo coronavirus, eventualmente denominado SARS-CoV-2, nuestra comprensión de qué es, cómo infecta a las personas, a quién infecta y cómo podemos protegernos a nosotros mismos, ha evolucionado al tiempo que nuestro conocimiento sobre el tema.

Pero esa evolución –y la información cambiante y las recomendaciones que la acompañaron– también ha sembrado confusión y, en algunos casos, desinformación deliberada.

«Así como el covid-19 se ha extendido por todo el mundo, también lo han hecho los rumores, la falsedad y la desinformación. Y pueden ser igual de peligrosos», dijo el miércoles Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.

La mala información o desinformación ha llevado a las personas a autolesionarse basándose en falsedades, a automedicarse con sustancias químicas tóxicas o medicamentos peligrosos y a no tomar las precauciones que deberían tomar, señaló Tedros. También ha afectado nuestra confianza en las instituciones y los sistemas de salud, lo que podría hacer que las personas den la espalda a nuevos tratamientos y vacunas si no confían en ellos.

Tedros afirmo que la OMS y sus socios están «pidiendo a todos los países que pongan en marcha planes de acción nacionales para promover la información sanitaria basada en la ciencia y combatir la desinformación. Y llamamos a los medios de comunicación, las empresas de tecnología, la sociedad civil, los investigadores y las personas de todo el mundo para evitar que la ‘infodemia’ se difunda», aseguró.

Estos son algunos de los mitos y conceptos erróneos comunes que flotan alrededor, y el estado de la ciencia tal como la entendemos hasta la fecha.

Concepto erróneo 1: el virus solo afecta a las personas mayores

En un mitin el lunes, el presidente Trump dijo: «Afecta a las personas mayores. A las personas mayores con problemas cardíacos y otros problemas, si tienen otros problemas. Eso es lo que realmente afecta. Eso es todo. Ya sabes, en algunos estados, miles de personas … nadie joven. Menos de 18 años, como nadie».

El hecho es que personas de todas las edades se han visto afectadas por el virus. Si bien es mucho más probable que las personas mayores se enfermen gravemente con covid-19 o mueran si están infectadas, las personas más jóvenes no son inmunes de ninguna manera.

De hecho, un nuevo estudio publicado el miércoles en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC encontró que los adultos jóvenes de 20 a 29 años representaron más del 20% de todos los casos confirmados de covid-19 en Estados Unidos durante junio, julio y agosto, la tasa de incidencia más alta de todos los grupos de edad.

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud ha contabilizado más de 1.800 muertes relacionadas con covid-19 en jóvenes menores de 35 años, incluidas 419 en personas menores de 25 años; 851 niños menores de 18 años han sido hospitalizados.

Las personas mayores pueden ser más susceptibles porque tienen más afecciones preexistentes (llamadas comorbilidades) que empeoran una infección por coronavirus, o su sistema inmunológico puede debilitarse con la edad.

Algunos jóvenes también tienen comorbilidades que los ponen en mayor riesgo de enfermarse gravemente. Y en algunos niños, el virus puede hacer que su sistema inmunológico reaccione de forma exagerada, creando inflamación y desencadenando una cascada de reacciones químicas conocidas como tormenta de citocinas, que causa estragos en el cuerpo. Es una afección llamada síndrome inflamatorio multisistémico en niños, conocida como MIS-C.

Concepto erróneo 2: las máscaras no te protegen contra el coronavirus

Este es quizás el concepto erróneo más polémico y politizado de todos. Al principio de la pandemia nos dijeron que las máscaras no eran importantes para aquellos de nosotros que no estábamos en contacto cercano y regular con personas enfermas. Además, debido a la escasez que continúa hasta el día de hoy, se nos pidió que guardáramos las máscaras N-95 para los trabajadores de primera línea.

Pero las máscaras se convirtieron en una necesidad después de que comenzamos a comprender dos hechos muy importantes. La primera es que las personas pueden transmitir el virus incluso si no presentan síntomas. Y la segunda es que es muy probable que el virus se propague a través del aire, en pequeñas gotas que contienen virus llamadas aerosoles, y no solo por una persona que entra en contacto con una superficie infectada o grandes gotas respiratorias.

El Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, abordó la revocación de la guía sobre máscaras faciales durante la conferencia CITIZEN by CNN el martes. «Una de las cosas que el público necesita entender es que esta es una situación en evolución», afirmó.

«No sabíamos que entre el 40% y el 45% de las personas eran asintomáticas, ni sabíamos que una proporción sustancial de las personas que se infectan se infectan por personas que no tienen síntomas. Eso hace que sea sumamente importante que todos usen una máscara», dijo, y señaló que «los datos ahora son muy, muy claros».

¿Cómo funcionan las máscaras? Las máscaras protegen a otras personas contra las gotitas que contienen virus del portador de la máscara que se expulsan al aire al respirar, estornudar, toser, cantar o gritar.

Algunos estudios han encontrado que las mascarillas pueden reducir la cantidad de gotitas que una persona respira en el aire hasta en un 90%. Y un estudio encontró que las mascarillas reducen la transmisión de virus respiratorios hasta en un 56% por ciento.

Pero no todas las máscaras son iguales, así que elige sabiamente. Las mascarillas quirúrgicas, las de papel que usan los médicos, tienen un filtro con carga electrostática que atrapa las partículas virales como una manta agarra los calcetines en la secadora. Evita las máscaras con válvulas; si bien hacen que sea un poco más fácil exhalar, liberan aire sin filtrar, por lo que, si el usuario es contagioso, no protege a los demás, lo que anula el propósito de la máscara en primer lugar.

Concepto erróneo 3: solo puedes contraer covid-19 si has estado en contacto cercano con alguien que tiene síntomas

¿Recuerdas ese coro en el estado de Washington? De 61 miembros, había una persona sintomática y después de 2,5 horas de práctica en dos días separados, el 87% del grupo se enfermó. Fue una evidencia temprana de que el virus podría propagarse no solo a través del tacto o a través de gotitas respiratorias (que tienden a caer al suelo rápidamente y no viajan lejos), sino a través de aerosoles, que pueden permanecer en el aire durante horas y viajar mucho más de 2 metros –quizás 6 o más, especialmente en lugares con poca circulación de aire–.

Si bien los CDC y la OMS aún no reconocen esto explícitamente, avanzan en esa dirección. Los CDC llegaron a publicar una nueva guía con respecto a la transmisión aérea durante el fin de semana, pero la agencia volvió a su guía anterior el lunes, explicando que la nueva redacción era una versión preliminar que aún no se había revisado por completo.

«Lo interesante de eso es que no cambia nada de lo que hemos estado diciendo», dijo Fauci durante la conferencia del martes. «Significa usar la máscara, significa evitar el contacto cercano, significa evitar las multitudes».

Fauci también reiteró: «Al aire libre es mejor que en el interior, porque si hay aerosoles en el interior, puedes tener algo de recirculación».

Ten en cuenta que los estudios han demostrado que aproximadamente el 80% de los casos se originan entre el 10% y el 20% de las personas. No es porque estas personas sean de alguna manera diferentes, sino más bien por las situaciones en las que se encuentran: espacios interiores abarrotados como bares, restaurantes, fábricas y cárceles o reuniones en la que las personas se acercan, como bodas o iglesias: eventos y espacios que iluminan el partido de transmisión.

Concepto erróneo 4: esto es como la gripe

El presidente ha insistido, «esto es la gripe, esto es como una gripe».

Pero en realidad no lo es. Es cierto que tanto el covid-19 como la gripe son causados ​​por virus respiratorios y pueden compartir algunos síntomas similares, como fiebre, fatiga y tos. Y en ambos casos, algunas personas tienen síntomas más leves que otras.

Pero también hay grandes diferencias. Si bien los números cambian según la ubicación y el período de tiempo, según la mejor estimación más reciente de los CDC, la probabilidad de morir por covid-19, la tasa de mortalidad por infección, es muy baja para las personas menores de 50 años. Pero para las personas de 50 a 69 años, es del 0,5%, y para las personas de 70 años o más, aumenta al 5,4%. Las posibilidades generales de morir a causa de la gripe son aproximadamente del 0,1%.

Además, este año ha habido más de 200.000 «muertes en exceso» hasta ahora, en comparación con el año pasado. La mayor diferencia: el covid-19.

Según los CDC, «Estas muertes podrían representar muertes por covid-19 clasificadas erróneamente, o potencialmente podrían estar relacionadas indirectamente con la pandemia de covid-19 (por ejemplo, muertes por otras causas que ocurren en el contexto de escasez de atención médica o sistemas de atención médica sobrecargados)».

Y, según los estadísticos de los CDC, el covid-19 probablemente se ubicará entre las 10 principales causas de muerte en el país para todas las edades en 2020. Si las cifras actuales son una indicación, es posible que se ubique en el número tres, después de enfermedad cardíaca y cáncer.

Concepto erróneo 5: todo el mundo podrá vacunarse este invierno

Ha habido mucha especulación sobre cuándo tendremos una vacuna, con algunas proyecciones optimistas ya en octubre. Varios de los desarrolladores anticipan tener datos para compartir este otoño.

Pero Fauci y otros líderes de salud pública han dicho que es muy poco probable que haya una vacuna disponible para el día de las elecciones. Y la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está considerando nuevas reglas para la autorización de una vacuna contra el covid-19, según tres fuentes familiarizadas con la situación, y los cálculos muestran que estas reglas llevarían la autorización más allá del día de las elecciones.

Eso frustraría las esperanzas del presidente Trump, quien ha dicho repetidamente que la vacuna podría estar lista para el 3 de noviembre.

Incluso si una vacuna obtuviera una autorización de uso de emergencia o una aprobación absoluta este otoño, físicamente no hay forma de que haya suficientes dosis disponibles de inmediato para todos.

«Si se demuestra que es eficaz en noviembre o en diciembre, no tenemos suficientes dosis de vacuna. Tendríamos algunos millones en noviembre y tal vez 10, 20 millones de cada una en diciembre. Eso será suficiente para … comenzar a vacunar ciertas poblaciones, pero no toda la población», me dijo el Dr. Moncef Slaoui, jefe de Operation Warp Speed, la iniciativa de vacunas del gobierno.

Slaoui, quien señaló que ni siquiera es un hecho que cualquier vacuna sea lo suficientemente efectiva porque los datos no están incluidos, dijo que se priorizaría a ciertos grupos, como los trabajadores de la salud y las personas vulnerables a la enfermedad. «Para el resto de nosotros, parece más a mediados de 2021», dijo, una línea de tiempo también presentada por Fauci.

Slaoui también regresó a lo que Fauci y otros han enfatizado. «Sigamos enfocados en lo que la ciencia dice para ayudarnos a superar esto. Estoy emocionado como cualquiera por recibir una vacuna, pero mientras tanto hay cosas simples y efectivas que podemos hacer nosotros mismos: lavarnos las manos, evitar grandes reuniones y usar una máscara».