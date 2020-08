Trabajadores de Lotería del Chubut piden la renuncia de las autoridades

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este viernes hubo una asamblea de trabajadores de Lotería del Chubut (Instituto de Asistencia Social) en la cual pusieron de manifiesto su malestar por una audiencia de conciliación convocada por la secretaria de trabajo y en la cual el Gobierno se reunió con ATE para discutir una reubicación de cerca de 160 trabajadores del organismo.

Los empleados subrayaron que no están agremiados, que ATE los asesora pero no los representa, y cuestionaron que se negocie una reubicación sin conocer ellos los detalles del plan de reestructuración.

Precisamente, el vocero de los trabajadores repasó que este viernes conocieron que hubo una audiencia “en la Secretaría de Trabajo en la cual Gobierno no aceptó la propuesta de Lotería” de reubicar a unos 160 trabajadores del organismo en “el Ministerio de Familia, Vialidad Provincial y Obras Públicas”.

“Según las autoridades, esas áreas son donde estarían destinados los 160 trabajadores del Instituto”, repasó el vocero, al tiempo que cuestionó el plan ya que “son 53 empleados que adquiriría cada organismo, lo cual es una locura y desequilibra cualquier presupuesto”.

Remarcó que “esta es la propuesta de la patronal –y la cual- se desestimó desde Gobierno”.

El trabajador remarcó que actualmente Lotería “está literalmente en quiebra, con una deuda de 400 millones y situaciones que venimos denunciando hace mucho tiempo”.

Sobre este punto remarcó que recientemente presentaron una denuncia por presunto vaciamiento del organismo, además de cuestionar que “las distintas autoridades fueron metiendo compromisos políticos en el Instituto”.

“Cada 4 años viene un político nuevo a Lotería y le tenemos que enseñar a trabajar”

Fue así que señaló que “estamos de acuerdo con una reestructuración de Lotería –pero- queremos saber si hay un plan”, lamentando que la propuesta presentada en la audiencia la conocieron por los medios.

“Si sobran compañeros, no es por lupa de los compañeros sino de las distintas autoridades. No queremos que nadie se quede en la calle –pero, lamentó- no hay una propuesta concreta, real, escrita y firmada por las autoridades”, apuntó.

Por este motivo, los trabajadores de Lotería exigieron “la renuncia del Presidente de Lotería (Luis María Aguirre) y del gerente general (Francisco Salto) por no poder arreglar ni manejar la situación, que viene de hace mucho tiempo atrás”.

“Los empelados queremos saber cuáles son los planes, queremos ser partícipes, porque a Lotería la hacemos los empleados, no los funcionarios”

El vocero de los trabajadores, por otra parte, puso en tela de juicio la representación de ATE en la reunión en la Secretaría de Trabajo, asegurando que “la mayoría de los trabajadores no estamos agremiados, solo estamos siendo asesorados por los gremios”.

Apuntó así que “nos enteramos de la reunión que hubo a través de un diario, cuando se está hablando de nuestra fuente laboral. No estamos representados, estamos asesorados”, insistió.

Sobre el final, informó que los trabajadores se encuentran en asamblea y evalúan medidas de fuerza para los próximos días, ante esta situación y por el atraso salarial.

Se aclaró que los sorteos tanto de Telebingo como de otros juegos “están garantizados. La gente que se quede tranquila, porque se hace la previsión para pagar los premios”, concluyó.