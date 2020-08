Sastre afirmó que continuará reclamando la coparticipación

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de nuestra ciudad, Gustavo Sastre, volvió a poner en la mesa el reclamo por la coparticipación provincial, la cual se encuentra muy atrasada en cuanto a la cantidad de habitantes que tiene Puerto Madryn, con el agravamiento de que, finalmente, este año no se realizará el Censo Nacional.

“El Censo lo esperábamos ansiosos, esta pandemia tiró todo para atrás. Creo que íbamos a poder mostrar una realidad que muchos no ven o no quieren ver o no ven con respecto a los habitantes que tenemos en Puerto Madryn. Esperamos que una vez terminada la pandemia se pueda llevar adelante el censo”.

El jefe comunal no dudó al asegurar que, en cuanto a la coparticipación, “Madryn está totalmente atrasado, nosotros necesitamos una readecuación. Por ahora la vía posible es lo que ya se ha instalado, hoy Puerto Madryn tiene varios legisladores que pueden acompañar nuestra solicitud”. De todas maneras, Sastre aclaró que “no estoy de acuerdo con que se le toque la caja a ningún otro Municipio, pero sí quiero que seamos conscientes del atraso que tenemos. Como nosotros nos ponemos en el lugar de otros, los demás deben ponerse en nuestro lugar, Madryn está totalmente atrasado y no podemos llevar adelante una ciudad con unos 130 mil habitantes y cobrar coparticipación por 30 mil”.

En este contexto, el intendente afirmó que “voy a seguir reclamando, voy a ser el abanderado de los madrynenses en este tipo de reclamos y espero tener una respuesta favorable en el corto plazo. Ya me reuní con los legisladores y lo voy a volver a plantear que tengan el compromiso por el cual la gente y los vecinos les han dado la oportunidad de ocupar su banca”.