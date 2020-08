Romina enfrentó a los usuarios de Twitter tras un desafortunado mensaje

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La presentadora de noticias Romina Malaspina, difundió información errónea y con faltas de ortografía, que provocó que miles de usuarios comentaran negativamente su posteo.

En las últimas horas, Romina Malaspina, conductora de noticiero en Canal 26, se convirtió en tendencia en Twitter por un polémico mensaje criticando al gobierno. Los errores ortográficos y la noticia falsa que publicó hizo que muchos usuarios la criticaran. Ante esta situación, la conductora se defendió de los duros comentarios.

La periodista criticó la supuesta decisión estatal de aumentar el impuesto a las ganancias de 35% a 41% y los mensajes comenzaron a llegar luego de que las autoridades salieran a desmentir la información.

Por otro lado, cuando los diferente usuarios le comenzaron a recordar la falta de la letra «H» en la palabra «HECHO», Malaspina no se quedó callada y afrontó las agresiones con unos duros mensajes.

SI me comí la H, CUAL HAY? AY MIREN SE COMIÓ UNA H !! Buequemoe el error!!! Juzguémosla pues somos todos perfectos!! De que se la dan caretas?? El mensaje lo entendieron bien claro, si tienen incomprensión lectora no es mambo mío. No me rompan los huevos

— Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) August 28, 2020