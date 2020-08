Ongarato: En nueva Coparticipación provincial «tienen que estar todos»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Manifestó el Intendente de Esquel que «visto como está la situación que estamos atravesando debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la situación económica en general de la provincia, no se sí es el momento adecuado» aunque consideró que, «para discutir el tema habría que hacerlo con el consenso de todas las partes. Esto sería juntando a todas las partes, para no generar un conflicto más y complicar el contexto que tenemos».

«Si todas las partes están de acuerdo en dar el debate sobre el tema, la discusión debería darse en torno a la coparticipación de Provincia, Nación y Municipios», agregó el Intendente.

Dijo que «lo que está pasando hoy con muchas municipalidades es que la Provincia, por la crisis que tiene, está dejando en manos de las Municipalidades problemas que antes resolvía el Gobierno provincial». En Esquel «tenemos desde hace años el Programa de Apoyo a la Educación, de alfabetización de personas adultas a las que el sistema ha dejado de lado o porque por alguna u otra razón no pudieron terminar la escuela tradicional. Hoy lo pueden hacer a través de estos programas que tiene el Municipio».

Por otro lado, «muchas obras que antes hacía la Provincia como por ejemplo conexiones de gas y otros trabajos menores en la ciudad, servicios, también los estamos haciendo desde la Municipalidad. Repaso de caminos vecinales que históricamente lo hacía Vialidad Provincial, ahora los hace el Municipio de Esquel y con mucha dificultad debido a la situación que es de público conocimiento».

FALTA DE RECURSOS EN LOS MUNICIPIOS

Entonces, plantea Ongarato, «hay un problema serio que ocurre en muchas ciudades del país, donde la Municipalidad se tiene que hacer cargo de cosas para las cuales no tiene los recursos. Mientras que las Provincias dejan de hacerlo aun teniendo los recursos». De esta manera, planteó Ongarato, «creo que por ahí viene el tema de la discusión y no de comenzar a pelearnos entre municipalidades. Con el tema de las regalías algunos me preguntan si habría que sacarle a Comodoro Rivadavia para darle a otras ciudades de la provincia y creo que no es así».

La Municipalidad de Comodoro «tiene que hacerse cargo del impacto de lo que significa la gran cantidad de gente que trabaja en el petróleo, de crecimientos acelerados de la población, de la planta urbana. Y esto tiene que hacerlo con los recursos propios de la Municipalidad, estimo que debe ser así».

Asimismo, «por ser una ciudad que tiene la mitad de la población de la Provincia de Chubut y que tiene además todos los problemas derivados de esto, es lógico que tenga una determinada coparticipación que, no sé si es la más justa o no. Pero tiene que hacerse cargo de un montón de cosas para que la industria del petróleo funcione y para que en el resto de la Provincia otras Municipalidades puedan tener regalías».

Por ello, señaló por último Ongarato, «hay muchas cosas para discutir. Hay pueblos chicos que no recaudan porque no tienen infraestructura ni actividad comercial para recaudar ingresos brutos. Y dependen mucho de la coparticipación provincial». Entonces, «todas estas cosas son las que hay que discutir».