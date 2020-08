Menores de 25 años podrán actualizar sus datos en el IFE

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso a disposición la posibilidad de que los menores de 25 años, que quedaron afuera del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en la etapa 3 por nuevos requisitos, actualicen sus datos.

En el caso de que el menor tenga el mismo domicilio que los padres y uno de ellos tenga trabajo en blanco, no podrá ser tenido en cuenta para cobrar el bono, ya que se trata de una ayuda familiar para los sectores más vulnerables.

Cómo actualizar los datos para acceder al IFE

A través del aplicativo Mi Anses, el organismo habilitó la posibilidad de actualizar los datos de referencia para luego acceder al beneficio. “Anses se está contactando con ellos por SMS y correo electrónico para poder solucionar esta situación”.

Los requisitos para cobrar el nuevo IFE

– Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

– Tener entre 18 y 65 años de edad.

– Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

– un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

– ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

– una prestación de desempleo.

– jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

– El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.