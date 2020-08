Marcha multitudinaria en Washington a casi 60 años del famoso discurso de Luther King

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Brian Branford levanta el puño y mira hacia esas escalinatas icónicas de Washington. Lo aprieta fuerte hacia el cielo y brama: “¡No justice, no peace!”, «sin justicia, no hay paz», el grito de guerra que se eleva desde las miles de almas que se juntaron en este lugar donde este viernes, hace 57 años, el líder por los derechos civiles Martin Luther King reclamaba la igualdad entre blancos y negros.

Aquí, en las escalinatas del Lincoln Memorial otra vez plenas de manifestantes, décadas después de aquel famoso discurso de 1963 donde el reverendo clamaba “I have a dream”, tengo un sueño, el sueño no está cumplido. Aún se elevan las voces contra el racismo y la brutalidad policial. Aún se clama “Black lives matter”, las vidas negras importan.

“Ya es hora de que todo el mundo empiece a reconocer lo que está pasando, los negros lo sufrimos todas nuestras vidas. Esto no es nuevo para nosotros. Por eso estoy acá, Quizá mis nietos puedan ver un cambio”, dice Brian a Clarín, con barbijo, bajo un sol inclemente que eleva la sensación a 36 grados.

En el “mall”, ese espacio verde que se extiende en el corazón de Washington, miles de personas desafiaron al coronavirus y llegaron desde todo el país para hacer escuchar su voz.

Negros, blancos, latinos, muchos adolescentes y niños sentados en el césped, algunos con los pies refrescándose en las fuentes, todos con alguna pancarta, gorro o remera con consignas por la igualdad y justicia en los casos de brutalidad policial.

Brian había viajado desde Charlotte, North Carolina, especialmente para esta marcha que tiene un significado simbólico en estos tiempos de manifestaciones nacionales que se generaron tras el asesinato en mayo de George Floyd, el afroamericano que murió asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco en Minneapolis.

Pero el clima se agravó más estos días, luego de que otro policía blanco disparara el domingo 7 tiros por la espalda contra Jacob Blake, de 29 años, en Kenosha, Wisconsin, y el joven quedara paralizado.

Las fotos de la masiva marcha en Washington en el aniversario del discurso de Martin Luther King

Mirá también

Las fotos de la masiva marcha en Washington en el aniversario del discurso de Martin Luther King

Como en el caso de Floyd, el episodio fue filmado y subido a las redes sociales, lo que desató varios días de protestas. En una de esas marchas, un joven blanco de 17 años y admirador de la policía y simpatizante del presidente Donald Trump abrió fuego contra los manifestantes con un rifle en plena calle y mató a dos personas e hirió a otra antes de ser detenido.

El agresor había ido a Kenosha en respuesta a convocatorias por redes sociales de “milicias” de jóvenes blancos que pretendían proteger la propiedad privada de los manifestantes.

En este clima se llegó al aniversario del discurso de King. “Tengo 45 años y toda mi vida estuve lidiando con la brutalidad policial. Tengo un primo asesinado por la policía y en ese momento no fue importante porque no se veía, no había redes sociales. Ya es momento de que todo el mundo empiece a reconocer lo que está pasando”, dice Brian.

En ese mismo lugar donde se plantó King hace décadas, pasaron por el podio de oradores el hijo de King y su nieta Yolanda, de 12 años y también el reverendo Al Sharpton.

Los familiares de las víctimas de la brutalidad policial también estuvieron presentes. Desde Wisconsin llegó el padre de Jacob Blake que exigió que se investigue el caso de su hijo y denunció que “hay dos sistemas de justicia en EE.UU., hay un sistema blanco y hay un sistema negro. El sistema negro no lo está haciendo muy bien, pero vamos a levantarnos. Cada persona negra en EE.UU. va a levantarse. Estamos cansados», dijo. «¡Y no vamos a tolerarlo más, pido a todo el mundo que se levante! ¡Sin justicia no hay paz!», clamó el padre mientras la multitud repetía esa consigna con fuerza.

También habló el hermano de Floyd, Philonese: “Desearía que George estuviera aquí”, dijo y añadió: “Es por eso por lo que estoy marchando. Estoy marchando por George, Breonna, Ahmaud, Jacob, Pamela Turner, Michael Brown, Trayvon y por cualquiera que haya perdido la vida”, dijo en referencia a otras víctimas de la violencia de los uniformados.