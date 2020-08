La posición de los clubes ante una posible postergación del Torneo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La organización del fútbol vive la misma tensión que genera el aumento de casos positivos de coronavirus en Argentina. Aún no hay certezas ni decisiones oficiales con respecto al reinicio de la pelota. El aire de incertidumbre se respira en los clubes de la Liga Profesional hasta el Torneo Regional Amateur.

En las últimas horas creció el rumor sobre la postergación del Torneo Regional Amateur 2020 para el próximo año. Esta posible decisión dividió las aguas de los clubes del interior del país, dado que varios equipos se manifestaron a través de las redes sociales: mostraron su postura y recriminaron la “estrategia” del Consejo Federal de “tantear” el panorama para tener una idea de cómo se tomaría la noticia.

Pasta de Campeón se comunicó con los cuatros representantes chubutenses que están habilitados para competir en el Torneo Regional Amateur 2020: Comisión de Actividades Infantiles, Huracán, Jorge Newbery (los tres de Comodoro Rivadavia) y Defensores de la Ribera de Rawson.

Los tres clubes comodorenses firmaron una nota que fue enviada al Consejo Federal para reafirmar la posición de querer jugar el certamen ante una posible continuidad, mientras que Defensores de la Ribera envió una nota a Javier Treuque, presidente de la Liga de Fútbol Valle del Chubut y Secretario General del Consejo Federal, para formalizar su postura de postergar el certamen federal para el segundo semestre del 2021.

Sixto «Mumo» Peralta, exfutbolista y actual dirigente de la CAI, expresó que “la postura de la Comisión de Actividades Infantiles es que si está todo dado, se juegue. Si no están las condiciones, no. Pero no decidir ya la suspensión”.

En sintonía, Leonardo Barrientos, vicepresidente de Jorge Newbery, declaró: “Nosotros vamos a participar, queremos jugar, pero primero preguntaremos cuáles son las condiciones del Consejo Federal. Si no vienen con cosas raras, estamos en condiciones de seguir participando. Si hay algo raro, seguramente lo evaluaremos en comisión directiva”.

“El Consejo Federal pide que cada equipo se expida. Nosotros hicimos una nota en conjunto con la intención de jugarlo, ahora hay que ver bajo qué condición y cómo. Eso es lo que nos tienen que decir. Porque después, vos decís que no querés jugar el Torneo Regional y en noviembre te aparece un torneo con 10 equipos para que asciendan 4. Junto a CAI y Newbery queremos dejar el antecedente que siempre queremos jugar, esa es la idea. No queremos quedar afuera si pasa algo diferente, nada más. No es lo mismo decir: ‘no quiero jugar el torneo’ que ‘sí quiero jugarlo, pero quiero ver las condiciones”, argumentó, por último, Cristian Cancellieri, presidente de Huracán, a Pasta de Campeón.

Varios medios de comunicación afirman que el Torneo Regional Amateur ya es historia para este 2020 y que es un hecho la postergación. Lo que sí es cierto, es que los clubes no podrán reiniciar con los entrenamientos a partir del 7 de septiembre (la fecha que el Consejo Federal autorizó para las vueltas a las prácticas) por el avance de contagios de COVID-19. Se viven horas de incertidumbre, pero también de tensión. De dudas y desconfianzas. Ni la pelota sabe si podrá rodar, el tiempo decidirá.