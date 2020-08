«Ex directora de escuela llorando y pidiéndome para comer, no le pagan hace 3 meses»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Es conocida la realidad del atraso del pago de los sueldos a los empleados estatales de la provincia del Chubut, los vecinos que residen en la ciudad de Madryn no son ajenos a esta situación. Un joven usuario de la red social Facebook subió en su perfil la escena de la que fue parte tras escuchar que una mujer ex docente y directiva le pedía «para comer». Inmediatamente este comentario se replicó y compartió en otros perfiles.

Los vecinos de la ciudad de Madryn mostraron su solidaridad y quisieron conocer la identidad de la mujer que según informa el usuario Blas Agustin Pye es un septuagenaria que fue directora de una escuela local y es una vecina reconocida. Al parecer esta señora se acercó al supermercado donde estaba el joven y le pidió «algo para comer» ya que en su cajero tenía $2.50. Muchas personas se ofrecieron a comprarle mercadería y brindarle algún tipo de ayuda.

El jovencito relató en su facebook «Recién vino una señora al súper llorando y pidiéndome algo para comer porq no le pagan hace 3 meses .. me mostró su ticket del cajero 2 pesos con ciencuenta tenía.. ex directora de una escuela de acá de madryn la verdad q estas cosas son increíbles y no se puede creer lo basura que puede ser una persona , 71 años la señora y me dice antes de irse que lo único q quiere es vivir su últimos añora en paz», señaló Madryn Ahora.