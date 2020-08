El Barcelona confirmó que no negociará la salida de Messi

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El camino sin retorno que Lionel Messi inició el martes con el envío de un burofax a las oficinas de Barcelona en el que pedía su libertad de acción a partir del 30 de agosto no será transitado con facilidad. Al menos eso es lo que advierte la institución, que este sábado ratificó su voluntad de conservar en su plantel al máximo goleador histórico del club.

Luego de que el capitán del seleccionado argentino solicitara una reunión para procurar su salida en buenos términos, un dirigente del Barça confirmó a la agencia Associated Press que el club no negociará para permitir que Leo abandone se marche antes de que su contrato expire, en junio del año próximo.

Para conseguir su salida, Messi y sus abogados invocaron una cláusula de su contrato que le permite marcharse al término de cada temporada, con la obligación de informarlo antes del 10 de junio. El club afirma que el plazo estaba vencido cuando recibió el burofax, lo cual es cierto, pero el futbolista alega que la cláusula debe ser reinterpretada en virtud de la alteración del calendario de la temporada europea como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

La dirigencia catalana sabe que no será sencillo convencer a su emblema para que se quede en un sitio en el que no quiere estar. Pero también tiene claro que no cederá, al menos voluntariamente, de forma gratuita. El contrato de Messi tiene una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. La idea es que plantear que ese es el único camino de salida.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, trató de reunirse con el jugador luego de que se anunció su decisión de irse. Posteriormente, dijo que estaba dispuesto a renunciar si era lo que se necesitaba para que Messi se quedara, aunque planteó que el rosarino debía admitir que la presencia del presidente era la razón por la cual quería irse.

Hasta el momento, no hubo acercamiento entre las partes y las horas corren. El domingo, precisamente el día que planteó Messi como fecha de desvinculación del Barça, debe presentarse junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a los controles médicos previos al inicio de la pretemporada, cuyo comienzo está previsto para el lunes a las ordenes del nuevo entrenador, el neerlandés Ronald Koeman.