Diputada Aguilera: “La educación está en crisis desde antes del covid-19”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La diputada radical María Andrea Aguilera analizó con preocupación la situación educativa del Chubut, sentenciando que se trata de «una profunda crisis de la que no se puede salir con soluciones a modo de parche o meramente reaccionarias que no abordan los problemas particulares ni de fondo».

La legisladora provincial de Juntos por el Cambio indicó que «en Chubut la crisis en la educación no es una novedad pero no por ello debemos caer en la normalización de aspectos que no son normales. Hace más de dos años los chicos de toda la provincia no tienen regularidad en las clases y esto se trata de un profundo perjuicio y vulneración a los derechos consagrados a nivel nacional e internacional sobre acceso a la Educación Pública. El daño que se produce en las trayectorias escolares de los estudiantes de todos los niveles se traduce en una verdadera catástrofe en las formaciones de los actuales niños y jóvenes y en definitiva, los adultos del futuro».

Agregó que «hemos pedido informes a la ministra de Educación que, aún habiendo pasado más de una semana, no han sido respondidos. Entendemos que la información sobre el panorama actual de la educación en la Provincia es fundamental para trabajar en propuestas que atiendan la emergencia pero que puedan ver más allá, algo que en Chubut parece algo imposible desde hace muchos años».

Pandemia y educación

Analizando la situación educativa en medio de la situación de crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la diputada Aguilera señaló que «la realidad demuestra que la pandemia ha perturbado todos los sistemas educativos, lo que implicó claramente que todos los países tengan que reordenar los recursos disponibles a fin de atender la continuidad, estabilidad y seguimiento de los avances de los estudiantes y docentes». Y se preguntó: «¿Cuáles son los recursos con los que cuenta Chubut, una provincia en la que a día de hoy se adeudan dos masas salariales a todos los empleados públicos, que no sabe cómo ni cuándo pagará aguinaldos y que tiene un serio déficit fiscal para el que no encuentra alivio?».

«Ciertamente -continuó- se trata de una situación atípica pero en la que no podemos solapar constantemente el aspecto educativo en una crisis que tiene diferentes frentes. Hace falta una estrategia integral que mire la contingencia pero que entienda y sobre todo que atienda las particularidades heterogéneas de la Provincia del Chubut».

Emergencia educativa

Siguiendo en línea con el análisis, Aguilera aseveró que estamos frente a una «emergencia educativa» y esto no es algo particular de Chubut, sino que «a nivel nacional resulta imperativa la vuelta a las clases, en el marco de la absoluta seguridad sanitaria y los protocolos dispuestos a tal fin, pero garantizando que los estudiantes puedan dar continuidad a sus estudios, creo que no estamos divisando con claridad los efectos de la abrupta suspensión sin plan de retorno».

«La educación es una actividad esencial y en este punto es necesario que todos asumamos la responsabilidad de garantizar educación para todos los niños y jóvenes», dijo.

«Si entendemos que la educación no es contenido informativo conceptual sino que nos importan las capacidades y habilidades como herramientas para fortalecer a las generaciones adultas futuras, entonces debemos poner en el centro de todas las discusiones a la escuela con todo lo que ello implica y dejar de mirar para otro lado como se intenta hacer con todos los problemas. En Chubut la educación está en crisis antes del Covid-19 y requiere una acción inmediata por parte de todos los actores involucrados», concluyó la diputada.