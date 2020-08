WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este sábado 29 de agosto en Esquel presentará un cielo parcialmente cubierto. La máxima será de 7° C y la mínima de 2° C.

El viento soplaría del oeste a una velocidad entre 15 y 25 km/h.

Mañana comenzará a registrarse un ascenso en las máximas, que durante algunos días rondarán entre los 10 y los 13 grados, señaló Red 43.