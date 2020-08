Buques pesqueros se resguardan en rada por amenaza de temporal

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde la mañana de ayer, se comenzó a ver cómo un buen número de buques pesqueros fondeaban frente a la costa madrynense en busca de refugio ante el pronóstico de tormentas para este fin de semana.

Se trata de una maniobra normal de los buques, la de ubicarse en una zona de aguas calmas ante inclemencias significativas.

Llegada del “Temporal de Santa Rosa”

Temporal de Santa Rosa o tormenta de Santa Rosa es una expresión singular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en la porción sudoeste de América del Sur en el lapso entre los 5 días anteriores o posteriores al 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad católica de Santa Rosa de Lima, santa patrona de las Américas.

La expresión tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes místicos de Isabel Flores de Oliva una fuerte tormenta que impidió que piratas holandeses atacaran la ciudad peruana de Lima, si bien lo que sucedió fue que el capitán holandés falleció súbitamente causando que sus adláteres abandonaran el intento.

Según los meteorólogos, el evento no tiene la regularidad que el imaginario popular le atribuye, e imputan su ocurrencia al choque de las primeras masas de aire cálido que comienzan a incidir sobre los frentes fríos al acercarse la primavera.

Popularmente (mito) se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, pero normalmente no es así. Para la ciudad de Buenos Aires (Observatorio del SMN Villa Ortúzar), del análisis de la frecuencia de aparición del “Fenómeno Tormenta”, cinco días antes y después del 30 de agosto, del período 1861-2003, se observa que sólo 16 veces en 142 años, se produjo la “Tormenta” de Santa Rosa de Lima.

Claramente no deja de ser un mito popular, pero no se puede negar que se presenta bastante seguido un panorama de lluvias para esas fechas, es especial si analizamos los registros más recientes: desde 2008 hasta 2020, el único año que no hubo tormenta de Santa Rosa fue el 2013.