Arte, luz y colores para las salas de pediatría del Hospital Santa Teresita

Para salir de una enfermedad o de una situación angustiante no alcanza con la ayuda profesional y de la tecnología. Si bien son los elementos principales, también es necesario contar con un entorno que motive con arte y luz, que cargue de energía a cada paciente para estar mejor predispuesto a la recuperación.

Por ello, el artista Mariano Ponte “le puso luz” a la sala de Pediatría del Hospital Santa Teresita de Rawson, para que todos los chicos que allí estén internados tengan un lugar más cálido, rodeados de colores y de arte, con creaciones que remiten a la fauna local.

Ponte pasó por los micrófonos del programa Radio Activa, en FM EL CHUBUT, y en diálogo con Karina Silva contó de qué se trata la idea, cómo surgió y qué sintió al plasmarla en las paredes del Santa Teresita.

FM EL CHUBUT- ¿Cómo fue trabajar en esta iniciativa solidaria?

PONTE – Estuvo muy lindo, el grupo hermoso, las chicas (de Pediatría) son increíbles y con muy buena onda. Se armó un buen equipo y las instalaciones están bastante lindas. Es un gusto y un placer poder participar en esto, que es poder dejar que las salas de Pediatría para los chicos estén acondicionadas de una manera que sea más amena.

FM EL CHUBUT- ¿Cómo surgió la idea y cuál fue la temática?

PONTE – Me convoca Paula, que es pediatra del hospital, para plantearme la idea y ver qué me parecía. Yo le dije que estaba buenísima y me “recopaba”; así que me pidió si podía hacer algún boceto. Ahí inventé en esta cuestión de las ventanas, como que uno está encerrado en un cuarto y que las paredes son una ventana que te proyecta hacia fuera, que pueda permitir que la mente se esparza un poco, que no esté encerrada en cosas.

Por eso la idea de los dibujos; no eran dibujos aleatorios o cosas exclusivamente infantiles, sino algo que proyecte, que permita viajar con la vista y descansar también.

FM EL CHUBUT- Además sirve para ayudar al estado de ánimo porque la situación de estar internado siempre es angustiante.

PONTE – Si, tal cual, es como una distracción y, al mismo tiempo, el tema del paisaje y los colores visualmente generan cosas que a la mente la tranquiliza; digamos que hay una cuestión psicológica también en eso, no es meramente decorativo nada mas. Son seis salas completas con la temática que va desde el mar hasta la Cordillera y, si bien no está toda la fauna porque no nos alcanzaría el tiempo, está la más representativa.

DE BUENOS AIRES A CHUBUT

Marino Ponte es de Buenos Aires, pero hace trece años llegó a Chubut para radicarse. Tras diez años en Comodoro, salió a recorrer la provincia y se afincó en el Valle, específicamente en Dolavon, donde dice que le “abrieron las puertas de una manera que en ninguno otro lugar lo hicieron.

FM EL CHUBUT- ¿En Dolavon ya has realizado varios murales?

PONTE- Si, si, de hecho, ya está pintado casi todo el pueblo (risa). Está el gimnasio municipal, el Municipio, locales, el patio cultural, todos los espacios culturales, todos los espacios institucionales están todos intervenidos. La verdad, muy contento con la gestión y con la gente del pueblo.

FM EL CHUBUT- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

PONTE- Capaz que seguimos con la movida de los hospitales, vamos a ver qué pasa; esta bueno abrir el juego para hacer cosas y ver qué propuestas salen. Yo estoy muy abierto siempre a las propuestas y a agradecer también la difusión, porque esto también genera después trabajos particulares, que son muchas veces lo que te permite llegar a fin de mes.

Mariano Ponte hizo arte, su aporte solidario a un sector del hospital que es clave, porque los niños siempre merecen un trato especial, sobre todo en las circunstancias en las que llegan al Santa Teresita. Su obra, su arte y el esfuerzo de todo el equipo de Pediatría están plasmados en las paredes de sus seis salas, y seguramente durante muchos años acompañará a cada pequeño en su recuperación.