Violencia policial: Denuncian que la policía de Massoni allanó y destrozo una casa por error

Para ingresar a esa vivienda del barrio Jorge Newbery destrozaron puertas, rejas y ventanas, en busca de un hombre al que los propietarios del domicilio no conocen. Fue en el marco de las requisas domiciliarias que se desarrollaron este lunes por la mañana en el marco del operativo «La Cumbia Recargada».

Una familia del barrio Jorge Newbery denunció públicamente que fue víctima de un allanamiento equivocado en medio de los operativos denominados “La Cumbia Recargada”, que comprendió 22 requisas en domicilios de distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Yanina Ruiz, quien reside en Sarmiento y Pastor Schneider, denunció públicamente que personal policial ingresó violentamente este lunes por la mañana a su vivienda. Ingresaron destrozando una ventana. Luego destrozaron todas las aberturas de su casa buscando a un hombre que ella no conoce, aseguró.

El allanamiento se realizó en medio de las 22 diligencias que llevó adelante la Brigada de Investigaciones en el marco de una investigación por una banda dedicada al robo y posterior reventa de electrodomésticos a través de las redes sociales.

El personal policial ingresó por una ventana a la casa de la familia Ruiz y ordenó a sus moradores que se tiraran al suelo. “En el acta dice que yo soy novia de un tal Alfredo Sexto, y decía que él también vivía acá. Yo no lo conozco, y mi pareja no se llama así. Y no me dejaron explicar nada. Nos hicieron tirar al piso, ingresaron por la ventana, entraron y rompieron la puerta desde adentro y revisaron todo. Se llevaron todos los televisores y hasta los relojes de mi pareja. Si venía y me golpeaban la puerta yo les iba a abrir”, denunció Ruiz, sorprendida por lo que vivió en la mañana.

“No me dieron motivos de por qué me relacionaban con ese hombre. Después con la calma, encontré los papeles de los televisores y los manuales que me pedían”, señaló víctima de la violencia policial.

“Me rompieron la ventana, la puerta de ingreso, la reja, y el portón, además del pilar del patio”, reclamó la damnificada y dijo que pedirá que el Estado ahora se haga cargo del daño que le provocaron en su propiedad. La mujer anticipó que realizará la denuncia en el Ministerio Público Fiscal.