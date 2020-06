Violencia: Habla el albañil agredido por agentes en el barrio Inta en Trelew

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Durante la noche del domingo 14 de junio y la madrugada del lunes 15, efectivos de la Policía de Chubut efectuaron disparos a vecinos desde un transporte de personal, en el marco de un operativo en el barrio INTA, de la ciudad de Trelew, que ya investiga la fiscal Griselda Encina.

El operativo que llevado adelante por el ministro de Seguridad Federico Massoni en persona. Existe una denuncia del Ministerio de la Defensa Pública, que ha confirmado al menos cuatro heridos. Además, hay un pedido de informes a la cartera de Seguridad por parte de concejales y diputados provinciales. Algunos efectivos también han sido pasados a disponibilidad.

Habló Ricardo Gabriel Fredes, el vecino del video viral donde puede observarse el disparo que le efectúan efectivos «a quemarropa» en la puerta de su casa, en la calle Gales.

TPM.- ¿Qué fue lo que sucedió el lunes a la madrugada?

Ricardo Gabriel. -Yo fui el hombre que recibió el disparo en la cara, salí a cerrar el portal de mi casa porque se había abierto, y vi que en la esquina de mi casa había un operativo de la Policía. Cuando voy a cerrar el portón, vi que venía una Traffic de la Policía, fui confiado, escuché un tiro.

Levanté mi mano y le dije ‘Por favor flaco, déjenme dormir’. En ese momento veo que para la Traffic, y me dispararon, desde ahí adentro alcancé a ver el estampido del fuego, que me quemó la cara. Eran las 11 y media de la noche. Cuando me doy vuelta mi esposa me grita, estaba lleno de sangre, me pegaron cerca del hombro, en el pecho, en los brazos. Mi señora me salió a defender, se descontroló todo. Yo estoy muy dolido por lo que me pasó, jamás le falté el respeto a la policía, pero la verdad lo que me hicieron lo veo muy mal».

TPM.- ¿Qué se dice en el barrio INTA acerca del motivo del operativo? Dialogando con otros vecinos y vecinas nos comentaban que están «cansados», ¿De qué están cansados?

RG.- No estamos cansados, estamos recontra cansados, no sabés lo que es acá. La policía viene, tiran tiros al aire con esas balas «antitumulto» que te quitan el sueño, le pegan a los chicos, te paran. Pero esto arrancó antes de la cuarentena, mucho abuso de la policía. ¿Cómo te puedo explicar? Es como que te buscan una excusa para poder pegarte, capaz que ni los molestás, venís de tu trabajo o de hacer las compras, y ya te empiezan a decir «negro de mierda, sos del INTA, son todos chorros, todos vagos». Y no es así la cosa, somos gente trabajadora. Lo que es barrio INTA, Moreira, Amaya, Pensamiento, Costanera, toda gente humilde y trabajadora. Y en todos lados lo mismo, escuchás los tiros, las estampidas, y ahora me tocó a mi.

Yo quiero decir que el tipo que disparó a mi no es un policía, es un asesino

RG.- ¿Sabés que me dijo la doctora que me atendió en el hospital de Trelew? «Si te pegaba un poco más abajo, y no te cubrías con tu brazo te pegaba en la sien, te podría haber quitado la vida».

TPM.- ¿Hiciste algún tipo de denuncia?

RG.- Sí, hicimos la denuncia en la fiscalía. Yo, mi vecino de la esquina, porque le pegaron a la esposa, a los chicos, le rompieron las ventanas de la casa. Acá vinieron dos concejales nomás, no me acuerdo de qué partido político. Nosotros esperábamos que el intendente [Adrián Maderna] diera la cara y ni apareció, no apareció nadie de la policía tampoco, nadie nada.

Yo lo que quiero hacer público es que con esta policía no nos sentimos seguros. Quiero hacerlo público a nivel nacional, no me voy a callar, no me callo nada. A mi me estropearon, me podrían haber sacado el ojo y nadie se iba a hacer cargo. Yo soy un laburante y no me merezco esto. Yo me quiero comunicar con la ministro de Seguridad de la Nación. Este ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, es un demente, un loco, un asesino, porque él estaba, el vio cuando me pegaron. No me merezco esto.

TPM.- ¿De qué laburás Ricardo? ¿Cómo estás llevando adelante la cuarentena?

RG.- Yo soy soldador y albañil. Trabajo en una empresa. Acá la gente respeta la cuarentena, respetamos el horario de circulación que es hasta las 8 de la noche, se respeta el uso de barbijo. No sé cuál es el motivo por el cual se han ensañado con el barrio. Hace poquito nos habían cerrado el barrio INTA, cerraron las calles principales con maquinadas de tierra y dejaron tres entradas y tres salidas, y ahí controlaban. Nos sentimos mal, nos sentimos discriminados, a los chicos les gritan cosas, a las adolescentes les dicen barbaridades, no sé que está pasando, yo veo mucha corrupción, mucha violencia.

TPM.- Ha circulado mucho tu video y también otro de la Policía, la versión oficial da cuenta de que un muchacho en moto violó un control, se quiso meter en el barrio y cuando la policía fue a buscarlo fue recibida a ladrillazos, ¿Esto es así?

RG.- Eso no fue así, el chico había pasado el control, cuando hace dos cuadras aparecen las motos de la policía, él siguió hacia su casa, y lo corrieron por detrás porque sí. Cuando llegó a su casa empezó el forcejeo, pero nadie quiso robarle nada a la Policía. Yo estuve con mi vecino, entré a la casa, estaba todo roto, todo un desastre, esto no puede seguir así, alguien tiene que hacer algo. Porque hoy me pasó a mi, le pasó a mi vecino, ¿Y si esto pasa a mayores, si asesinan a alguien? Esa es mi preocupación.

TPM.- ¿Cuántas personas son el barrio INTA?

Inta es un barrio grande, Pensamiento también. Están todos pegados. Es gente humilde, gente laburante. Están los comedores. A la señora de al lado de mi casa tiene un comedor, le pegaron a la hija, que es adolescente, no respetan nada. Arranca tipo seis de la tarde, son las tres de la mañana, uno tiene que madrugar y no te dejan dormir, te quitan el sueño, golpean las rejas, pasan con las cachiporras y golpean como provocando, no sé que pasa, parece que están locos, informó Mil Patagonias.