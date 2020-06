Mujeres y niños fueron atacados por la Policía de Massoni anoche en barrio Inta

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Las denuncias no se están haciendo esperar, luego del brutal ataque de la Policía de Massoni en el barrio Inta de Trelew, es así como las vecinas del sector alzaron su voz ya que están cansadas de ser violentadas, tanto ellas como sus hijos y familiares, ya que vienen siendo recurrentemente amenazados y golpeados por los efectivos policiales.

Por medio de la cuenta de twitter @aleseputrelew de Alejandra Sepulveda, Locutora de Radio 3 AM780, se dieron a conocer dichas denuncias y acusaciones en contra del órgano policial comandado por Massoni.

Algunas vecinas fueron consultados sobre los hechos y expresaron: “Anoche, le dispararon en la cara a un vecino, pero antes entraron al barrio a disparos limpios. Más de 100 disparos pudieron contar. Jóvenes, niñas y adultos golpeados y casas destrozadas fue el resultado de algo que no tiene explicación y menos justificación”.

«Empezaron a pegarle a los chicos, el vecino fue a cerrar el portón y le tiraron un tiro desde la camioneta. Golpearon a mi hijo de 19 y al de 16 y yo también estoy lastimada. Me rompieron la casa, mi hijo de 11 años se desmayó», dijo una vecina.

«Nos tratan como si fuéramos delincuentes. Esto pasa siempre, no es por la cuarentena. No vienen a poner autoridad, viene a reprimir. Si vos salís para afuera te empiezan a disparar», así lo expresan las vecinas del sector.

Otra vecina agregó: «Estamos cansados, el Sr. Massoni siempre viene y nos humilla. Todos trabajamos, nos tratan de chorros».

«Massoni estaba en la camioneta mirando todo el espectáculo», relataron al contar qué pasaba mientras desde una combi disparaban contra un vecino que cerraba el portón de su casa.

Refieren que con frecuencia: «Con el machete pasan golpeando reja por reja. Es provocación para que salgan los vecinos a responder», contaron recordando otros episodios.

Sobre lo que ocurrió anoche explicaron: «La policía dice que el pibe venía disparando y eso es mentira; iba pasando y ahí lo agarraron. Cuando la moto había entrando a la casa, la tironearon y le partieron un diente y le pegaron en la cabeza».

Señalan que sin compasión «Un policía le rompió la boca por dentro a una nena de 15 que fue a ayudar al pibe cuando lo golpeaban».

«¿Y a quien vamos a llamar si ellos son la policía?», se preguntaron.

«Tampoco digo que la policía deje de pasar, no queremos que dejen de pasar. Queremos que nos cuiden, no que nos ataquen», dejaron en claro.

«Lastiman a los vecinos pero a los que tienen que agarrar no los agarran. Nos ven como delincuentes y se están equivocando, esto se tiene que frenar», insistieron. «Que nos cuiden de los que nos tienen que cuidar» concluyó.

Fuente: Alejandra Sepúlveda @aleseputrelew