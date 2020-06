Uno de los infectados con coronavirus de Rada Tilly pertenece a una familia diferente a la del primer caso

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

María Eugenia Medina, secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Rada Tilly, afirmó que de los cinco casos de coronavirus en Rada Tilly cuatro casos pertenecen a una misma familia y uno es un contacto estrecho de uno de los integrantes, perteneciente a otra familia. “Los casos vienen todos con nexo epidemiológico; gente que ha viajado a Buenos Aires y regresado”, puntualizó y confirmó que el nuevo positivo confirmado este mediodía “está relacionado con el primer caso”, que se dio a conocer el viernes, por lo que hay cuatro contagios dentro de un grupo familiar y uno externo pero vinculado a la familia. Ahora “se estudia la cadena epidemiológica de este nuevo caso confirmado”.

“En el seguimiento está el equipo de epidemiología, desarrollando la vigilancia y el contacto epidemiológico para establecer los estudios pertinentes si son casos estrechos, familiares, amigos, vecinos, en qué ámbitos ha permanecido”, dijo la secretaria de Desarrollo Social de la ciudad balnearia tras confirmarse un nuevo caso de coronavirus este lunes.

“Hoy se seguirá testeando a quienes viajaron en ese vuelo del 24 de mayo que ayer no se pudo terminar de testear” mientras que “el laboratorio de bioquímicos del Regional continúa con los estudios serológicos que se sacaron ayer y el sábado”.

Confirmó que los testeos en Rada Tilly fueron 45 y precisó: “La persona que estaba en aislamiento es la que ha viajado, es el repatriado. Es el que queda aislado dentro de la casa. En el resto de la familia tenemos a personas que trabajan o pueden salir a hacer compras el día que le corresponden o puede ir a hacer su paseo. Hasta ahora se aislaba sólo al viajero pero sí se hacían las medidas estrictas del aislamiento dentro de la familia. Algunos se quedaron en su habitación; a otros los mandaron al quincho; en otros casos se juntaron varios que viajaron y están en un departamento”, ejemplificó Medina.

Afirmó que en este caso, ese aislamiento individual no fue efectivo y estimó: “Algunos seguramente no tomaron las medidas que tanto se les observa. Las medidas intrafamiliares son muy importantes”, resaltó.

Afirmó que “el primer grupo se aisló por tener riesgos. Ahí se dio el contagio intrafamiliar. En el otro caso evidentemente alguna medida no se tuvo en cuenta; por eso hay un contagio con un familiar”.

La funcionaria detalló que «el primer grupo es el contacto dentro de la familia y de ahí se desprendió el contacto de una persona relacionada con un integrante del primer grupo. De este caso relacionado hubo un contagio en la familia”, explicó y confirmó que se trata de “dos grupos diferentes”.

Sobre por qué no se utilizó el lugar que se armó en Rada Tilly para que se aíslen estas personas, dijo que “en realidad se preparó para el caso de que la familia no pudiera aislar el caso positivo dentro de su lugar de residencia. Es una decisión del paciente pedir el anexo hospitalario, no es una obligatoriedad”, por lo que el anexo sólo será utilizado si es requerido. “Hay un margen de que se pueda optar, si es que las condiciones habitacionales son aptas para esto. Epidemiología tiene un área de trabajadoras sociales para evaluar esto. Si la familia no tuviera estas condiciones y además se suma alguien de riesgo ahí sí estaría la obligatoriedad”, explicó. “Hay un trabajo previo para ver si vamos a utilizar o no el anexo hospitalario”, detalló Medina.

Consultada sobre la posibilidad de revisar la posibilidad de hacer el aislamiento en forma obligatoria, dijo que “esto se está evaluando con el comité de emergencia. Lo está evaluando Epidemiología. Es una perspectiva que se tiene que se tenga que aislar toda la familia”, precisó.