Un enfermero se encadenó para que desinfecten la clínica

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Un enfermero de la clínica ADOS de Neuquén se encadenó en las puertas del lugar para que realicen una desinfección de todas las instalaciones, ante el brote de casos de coronavirus que se disparó en los últimos días, vinculados a este centro de salud.

«Si seguimos así, no hay forma de que no nos contagiemos», manifestó el trabajador de la clínica, quien reclama la presencia del Ministerio de Salud.

«Nosotros necesitamos que se trasladen los pacientes, que se haga una buena desinfección para que podamos volver a trabajar sin correr el riesgo de que nos vamos a enfermar. De esta forma, lo único que nos aseguran es que nos enfermemos», planteó Julio, quien se encadenó este jueves pasadas las 11 de la mañana.

El hombre trabaja en el área de terapia intensiva. Y es de los pocos que continúa prestando servicios ya que su hisopado dio negativo y tampoco necesitó ser aislado. «En la terapia la mayoría se contagió y, el que no dio positivo está aislado», dijo el hombre.

«Dicen que no se pueden mover, pero hemos trasladado hasta pacientes intubados que eran Covid positivo. No sé si están esperando que esos pacientes que están ahora también se contagien o se sigan contagiando nuestros compañeros, que se han contagiado la mayoría», reclamó Julio, quien apuntó hacia la responsabilidad del Comité de Emergencia provincial ya que, según él, es desde donde niegan la desinfección total de la clínica.

«Yo mismo hablé con el director médico y me dijo que desde el Comité no lo quieren hacer, entonces. Ayer (miércoles) el gobernador dijo que todo era culpa del ADOS. Yo soy trabajador del ADOS, hicimos todo lo que el Comité dijo y nos siguen echando la culpa», planteó.

Al mismo tiempo, contó algunas situaciones laborales que sufrieron sus compañeros. «A mi compañero lo apedrearon, lo tuvieron que sacar de la casa por venir a trabajar y contagiarse trabajando. Tengo compañeras que han tenido que dejar sus hijos en otros lados para poder seguir trabajando y se han contagiado. No entiendo porqué se nos sigue cuestionando», lamentó el enfermero.

«El accionar del Comité deja mucho que desear porque no toman la decisión definitiva de desinfectar el ADOS. Si seguimos así, no hay forma de que no nos contagiemos. Solicito que venga alguien del Ministerio de Salud», reclamó el hombre, y aseguró que se quedará encadenado en el lugar hasta que se haga presente algún funcionario, según publicó LMNeuquén.