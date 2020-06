Nuevo protocolo: los tripulantes de los barcos deberán realizar el test de Covid-19 antes de embarcar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Aunque falta definir detalles, los sectores vinculados a la actividad acordaron cumplir con el nuevo protocolo propuesto por autoridades pesqueras y portuarias de la provincia, aunque resta acordar aspectos con el sector provincial de Salud y el Municipio de Comodoro Rivadavia. El acta de adhesión dispone, entre otras medidas, la exigencia de que los tripulantes deberán realizarse los análisis para detectar la presencia del virus con una anticipación de entre 48 y 72 horas previas al embarque, en el caso de los marineros. Por su parte, los armadores deberán cumplimentar el análisis con una frecuencia de 30 a 15 días, según el tipo de buque al que alisten.

Obligación de hisopar a los tripulantes y armadores

Además de la declaración jurada de ausencia de sintomatología vinculada con el coronavirus, las tripulaciones nuevas deberán presentar un “un hisopado PCR covid-2 con resultado Negativo o No Detectable con una antigüedad no mayor a setenta y dos (72) horas desde la toma de la muestra”, estipula el anexo del protocolo.

Además, deberán comprometer, en el caso de tripulantes de Chubut para fresqueros de altura y congeladores, el no desembarco durante un lapso de al menos 28 días de navegación, “salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente fundado y acreditado e informado por la empresa armadora a la autoridad portuaria competente”.

También se fijan condiciones para el eventual traslado de tripulantes desembarcados, ya que la empresa armadora “deberá garantizar el estricto cumplimiento, realizando el traslado con un transporte habilitado hasta la embarcación, de manera que se garantice la inocuidad de la logística y con la restricción de descenso de la embarcación”.

Para buques fresqueros costeros de flota amarilla, los tripulantes de Chubut (únicos habilitados para estas embarcaciones) deberán poseer un hisopado PCR Covid-2 con resultado Negativo o No Detectable con una antigüedad no mayor a 48 horas desde la toma de la muestra; seguido de un aislamiento social obligatorio previo al primer embarque y cumplir on todas las medidas de prevención y recomendaciones nacionales y provinciales referidas a la Pandemia CoVID 19. Luego de finalizada la jornada laboral, deberán regresar a sus domicilios, a continuar con todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria competente. Regularmente deberán presentar la declaración jurada con control de temperatura y demás parámetros dispuestos por el Ministerio de Salud, previo a cada embarque y al arribo a puerto”.

“Para el caso excepcional que algún tripulante provenga de otra provincia –añade el acta- deberá cumplir catorce (14) días de cuarentena dentro del ejido municipal de Rawson y al décimo día, deberá realizar el hisopado PCR Covid-2 con resultado Negativo y No Detectable antes del primer embarque”.

Para tripulantes extra provinciales, de buques fresqueros de altura y congeladores, “deberán arribar al límite de la provincia con un hisopado PCR covid-2 con resultado Negativo No Detectable, con una antigüedad no mayor a 48 horas desde la tomad e la muestra; el estudio deberá realizarse en un laboratorio listado, homologado y reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación y estar habilitado para realizar los análisis requeridos; además de contar con todas las habilitaciones de circulación nacional y provincial”.

Los armadores de buques fresqueros de flota amarilla y artesanal, deberán repetir el hisopado covid 19 cada 30 días. Los armadores de buques de altura y congeladores, tanto locales como los que ingresen desde otras provincias, deberán realizar el test cada 15 días, mientras dure su estancia en la provincia. Además, los armadores no podrán tener contacto con los tripulantes, bajo pena de ser denunciados por violentar el artículo 205 del Código Penal.

Medidas preventivas a bordo

El protocolo también estipula las normas de conducta a bordo de las embarcaciones, sugiriendo la organización por turnos, para evitar la presencia de más de 5 personas en habitáculos, manteniendo distancias de al menos 1,5 metro entre tripulantes.

Además, se estipula normas para la limpieza y desinfección de ropa y calzado, tanto al abordar como al desembarcar, además de otras medidas como la prohibición de compartir mate y la provisión obligatoria de alcohol, desinfectantes y pañuelos descartables a bordo.