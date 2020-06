Trabajadores Judiciales aseguran que en Tribunales no respetan los protocolos sanitarios

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El martes el Poder Judicial decidió reabrir algunas de las oficinas en los Tribunales de distintos puntos de la provincia y, en el caso de Puerto Madryn, desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (Sitrajuch) advirtieron respecto a la deuda salarial que mantiene el Gobierno, al tiempo que señalaron diversas faltas en lo que hace a la seguridad e higiene respecto a la pandemia de Covid-19.

“La preocupación se divide, en lo salarial sabemos lo grave que es, en poquitos días van a ser tres meses de deuda más el aguinaldo, del que no tenemos noticias. La única certeza es que no lo vamos a cobrar como debería ser”, señaló Juan Carlos Ronan, secretario General del gremio. Pero más allá de esta cuestión, desde la Comisión Directiva del sindicato se movilizaron ayer porque “llamativamente convocaron a trabajar de manera normal a todos los compañeros, cuando el edificio no está en condiciones. Una caldera se apaga y hay un piso completo que directamente no tiene calefacción, este edificio se está reparando y no están dadas las condiciones”.

Sin respeto

El referente sindical manifestó que existe un protocolo “que lo emitió el propio Tribunal de Justicia donde marca determinadas exigencias para poder trabajar y no se están cumpliendo. Por ejemplo, no hay quien mida la temperatura, el personal que tenía que estar encargado de eso llegó pasadas las 8.30, las medidas que el propio Tribunal dispuso como obligatorias, hoy no se cumplieron y todos los compañeros, 25 personas, estaban acá a las siete de la mañana. Me parece que lo que se intenta dar es un mensaje político de que se intenta funcionar pero no están preparados para eso. No es razonable que nos convoquen a todos a la misma hora y en el mismo lugar, porque si llega a haber un caso nos quedamos sin trabajadores en el Poder Judicial”.

Espíritu Taliban

En este contexto, desde el Sitrajuch hicieron un acta con todas las falencias detectadas: “Nosotros no escribimos el protocolo, lo hicieron ellos, así que tienen que respetar y en eso el sindicato va a ser estricto. Que respeten las distancias mínimas, el cuidado para no contagiar ni ser contagiado, que se tome la temperatura, que se anote el nombre de las personas que vienen, que brinden alcohol en gel”, manifestó Ronan. Cabe destacar que solo desde Tribunales convocaron a los trabajadores, ya que ni el Ministerio Público Fiscal ni la Defensa han comenzado con sus labores. “La Oficina Judicial se adelantó, pero con un espíritu taliban”.

Desde el Sitrajuch ratificaron que se encuentran de paro, con retención de servicios, pero se prestará colaboración en las guardias mínimas, “pero siempre dentro de lo acordado. Nuestra posición es cuidarnos y seguir en la protesta porque no cobramos nuestro sueldo”.