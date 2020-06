Trabajadores del Hospital Alvear reclaman insumos para trabajar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los trabajadores del sector de maestranza, camilleros y cocina expusieron las falencias, atienden a pacientes con COVID 19 y pacientes con otras afecciones con la única previsión de una «ducha» de por medio, reclaman botas, máscaras y fundamentalmente contar con un seguro de salud. El lunes convocan a una asamblea.

Esta mañana con acompañamiento de ATE, los trabajadores de la «Cooperativa del Hospital Alvear» reclamaron por condiciones de trabajo y elementos de seguridad frente a la llegada a la internación de pacientes con COVID 19. Patricia Sotullo, mucama de quirofanos es una de las cien trabajadores de la organización y explicó en diálogo con Del Mar: «veniamos avanzando, tenemos gente que se ha incorporado con el asunto del COVID 19 hace unos meses, todos reclaman un seguro de vida porque estamos ante un riesgo de contagio».

El reclamo hoy llegó a mayores cuando se enfrentaron al personal de seguridad que intentó impedir que se reunieran «nosotos no queremos llegar a la violencia queremos seguridad, nos hacen atender área Covid,nos bañamos y pasamos al área de no Covid. Más allá de que nos han capacitado, nos podemos contagiar pero quien responde ante nosotros».

A la fecha indicó la trabajadora hay un solo paciente con Covid, sin embargo fueron informados que en pocas horas llegaría un segundo caso.

«No se ppuede atender a una persona con COVID y ducharte para atender a un no COVID, están divididos los pacientes por un hall tenemos los insumos mínimos, nos dicen que no los habiamos pedido, pero por lógica suponemos que te los tienen que dar tienen un solo par de botas 43 y tenemos compañeras que calzan 36, no tenemos antiparras ni mascaras».

Los reclamos del sector apuntan el nuevo presidente de la entidad cooperativa, Carlos Yañez.

ASAMBLEA Y CUESTIONAMIENTOS DE MANDATOS

Gerardo Coronado, dirigente de ATE estuvo en el Hospital acompañando el reclamo del sector e indicó que el pedido es que «los compañeros pasen a planta, que se renueve la comisión directiva, pensamos pedir el cambio de mandato porque este mandato esta vencido. El lunes los convocamos a las 14 horas para sacar a toda esta gente que lucró con los compañeros porque mucha plata que tendría llegarles no les llegó, algunos ganan 20 mil pesos y trabajan resguardando la vida de otra persona, sin tener los elementos de seguridad tienen que ingresar donde hay contagiados».