“Soy re puto y bancátela, no me voy a rescatar”: el filoso descargo del hijo de Alberto desde Olivos

Estanislao Fernández se cansó. El diseñador gráfico y artista drag decidió realizar un contundente descargo, después de que un amigo le compartiera un meme homofóbico en el que acusaban a su padre, Alberto Fernández, de «no haber cuidado» a su hijo, quien «terminó así». «¿Cómo que terminé así, papi?», se preguntó mirando a cámara, al tiempo que no sólo apuntó contra el meme en cuestión, sino también hizo hincapié en los mandatos sociales de «la gente» y su impacto en la realización y la libertad individual de cada uno.

«Me mandaron una captura de una conversación en la que dice: ‘Lo único que tenía que cuidar Alberto era a su hijo y terminó así'», relató desde Olivos. Estanislao, también conocido por su nombre artístico Dyhzy, aseguró que hay muchas personas que creen que está «dañado». «Casualmente, a mí quien me dañó no fue mi familia, fueron ustedes: fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por el ‘concepto de la gente’. Porque era puto, porque me visto de mujer, porque estudio diseño, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de críticas de ‘la gente'».

«Sé que parezco repetitivo porque lo digo diez millones de veces, pero es la única forma que tengo de defenderme muchas veces. Me colapsa pensar que hay gente que tengo que estar muerto por puto. Soy re puto, bancátela.

¿Sabés qué pasa? No ocupo un rol público, no cumplo un rol político, no ocupo un carajo y nadie me paga nada. Lo único que me paga es mi laburo, punto. Pero ponele que te molesta realmente que para el exterior se vea quién soy. ¡Me chupa un huevo!».

«Prefiero que la gente vea que tengo los huevos para hacer lo que se me canta el culo sin pedirle nada a nadie, que toda la gente que se está escondiendo. No me escondo de nadie, no me escondí nunca y menos ahora. No me rescataba cuando tenía 11 años y me cagaban a trompadas por ser afeminado, no me voy a rescatar ahora. ¡Me chupa un huevo!».

El video fue compartido de madrugada, horario en el que Estanislao suele interactuar con sus seguidores. «Esto pasa porque sale un boludo a decir algo así. Salta un boludo a cuestionar cómo soy como persona. ¡Papito, vos sos una mierda de persona! Toda esa gente que dice que salí dañado o que soy el fruto de una paternidad fallada, andá a resolver los problemas que vos tenés con tu viejo. Tenés un problema mental increíble. Yo tuve una infancia muy plena y feliz».

«Lo único que hice en mi vida para que me cuestionen es ser puto. Es lo único por lo que me cuestionan. Me cuestionan por eso y por mi viejo, porque no tienen nada más; carecen de argumentos. El conservador me chupa el culo y me importa un carajo. Le mandamos un beso. Mientras el conservador se queda ahí siendo un forro. Ojo: conservador en el sentido de la libertad sexual, la igualdad de derechos. Si sos anti derechos, papito aggiornate porque el mundo cambia a favor nuestro».

«Si te parece que somos pocos, el día de mañana jodete: porque plagamos el mundo, amor. Si ustedes creen que soy producto de una paternidad fallada o algo vinculado a mi familia, te voy avisando que no. Soy el producto de una familia que me amó y me respetó en el 99,9 por ciento de las decisiones que tomé en mi vida. No soy perfecto, tengo todos los defectos: el único defecto que reconozco que no tengo, es que tengo las pelotas para hacer lo que se me canta el culo».

«El mundo avanza a favor de que cada vez tengamos más derechos. Si el heterosis quiere salir a decir que el hijo del presidente es puto, eso no es culpa de Alberto, es culpa mía. Culpa mía porque me chupa un huevo todo, me cago en los protocolos, me cago en la norma y me cago en lo que me dicen lo que tengo que hacer. Laburo para hacer lo que se me canta el forro del culo y esa es mi libertad. Cuanto más libres seamos, mejor vamos a estar en este mundo».

El hijo del presidente también se refirió al movimiento «anti cuarentena», que asegura que la medida de aislamiento tomada en plena pandemia atenta contra sus libertades individuales. «La gente que habla de libertad tocando la cuarentena, cuando claramente hay un virus que si salís, se lo pasás a una persona de riesgo y la matás; el concepto de libertad lo toman por salir de su casa. ¿Cuántas de esas personas son anti derechos? Una persona anti derechos está privando de la libertad a un montón de gente».

«¿Sabés qué, papito? Yo estoy re dañado, pero vos también. La diferencia es que yo no le hago mal a nadie y vos le hacés daño a un montón de personas. Belles, nunca me voy a rescatar y digo lo que se me canta el culo. Si a alguien le molesta, que se pase un papel higiénico por el ojo. ¡Chicos, un hijo no te sale! Tu hijo es un ser humano que hasta los 18 años vos tenés tu tarea legal, pero no es tuyo. Un hijo lo tenés y no es tuyo, es un ser humano independiente, amor».