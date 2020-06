Sigue mejorando el estado de salud del expresidente Menem

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El médico personal del ex presidente, Luis de la Fuente, aseguró que el estado de salud del senador riojano, internado por un cuadro de neumonía, «está mejorando» y podría ser dado de alta esta semana si sigue con esa evolución.

«Él está mejorando. Está con ritmo normal», señaló el cardiólogo, quien supervisa permanentemente la salud del ex mandatario.El ex presidente no presenta mayores problemas pulmonares y continúa sin la asistencia de un respirador.

De todas maneras, los médicos lo mantienen anticoagulado por precaución debido a que tuvo como antecedente una pequeña insuficiencia cardíaca fue operado de la arteria carótida en 1993.

Menem ingresó el sábado por la noche al Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad de Buenos Aires (IADT) con tos seca y dificultad respiratoria, razón por la cual su entorno sospechó que podría portar coronavirus.

Sin embargo, se le practicaron dos hisopados y ambos arrojaron resultado negativo.En cambio, la tomografía a la que se lo sometió permitió «comprobar que tiene una neumonía en el pulmón derecho, con algo de líquido en la pleura».

De la Fuente destacó que Menem «pasó una buena noche» y dio a entender que podrían darle el alta esta semana si continúa mostrando mejorías en su estado de salud. Además «Puede ser, vamos a ver. Pasó una muy buena noche», dijo al ser consultado al respecto.

El médico desmintió que Menem haya estado entubado para recibir asistencia respiratoria, señaló que tiene «muy buenos» valores de saturación de oxígeno, y que puede sostener conversaciones.

Por su parte, Zulemita Menem pidió por la salud de su padre y para ello utilizó las redes sociales: «Sé que la oración llega, les pido a todos que por favor recen por mi papá».

La hija del ex mandatario nacional acompañó el posteo con una foto en la que están juntos.Nacido el 2 de julio de 1930, Menem se desempeñó como gobernador de La Rioja entre 1973 y 1976; y posteriormente como presidente de la Nación Argentina entre 1989 y 1999.Desde 2005, el dirigente riojano ejerce el cargo de senador nacional.